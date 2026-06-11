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CM 2026. Cu cine ține Hagi la Campionatul Mondial. „Fotbalul e fotbal”

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Gheorghe Hagi
Inquam Photos / George Călin

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, susține Spania, campioana europeană en-titre, la Mondialul care debutează azi în America, de la ora 22:00, cu meciul Mexic - Africa de Sud, scrie Digi Sport.

„Sper ca Spania să câştige”, a declarat fostul internațional român, potrivit Digi Sport.

El a spus că Spania este favorita lui și n-a exclus să apaă și alte echipe favorite.

„Vom vedea. Fotbalul e fotbal, n-avem cum să anticipăm lucrurile. Nu poţi să vorbeşti înainte. Îmi place cum arată Spania, ca echipă, cum joacă. Poate nu are cei mai valoroşi jucători, dar arată foarte bine.”

Campionatul Mondial de fotbal 2026 începe azi și are loc în trei țări: SUA, Mexic și Canada. Este primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie care are la start 48 de echipe.

Editor : B.P.

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