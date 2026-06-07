Mii de fani au sărbătorit sâmbătă echipa naţională a Curaçao, după victoria cu 4-0 în meciul amical împotriva ţării vecine, Aruba. A fost ultima lor repetiţie înainte de plecarea spre Statele Unite, unde mica naţiune caraibiană va concura în prima sa Cupă Mondială.

Duminica viitoare (ora 20:00) vor înfrunta Germania în Grupa E, înainte de a juca împotriva Ecuadorului şi Coastei de Fildeş, notează News.ro.

Festivităţile au început pe un stadion Ergilio Hato arhiplin din Willemstad, capitala ţării, unde aproape 15.000 de spectatori au fost martori la victoria răsunătoare a echipei supranumite „Valul Albastru”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu o suprafaţă de doar 444 km² şi o populaţie de aproximativ 160.000 de locuitori, Curaçao a devenit cea mai mică ţară din istorie care s-a calificat pentru un turneu final al Cupei Mondiale.

Sub îndrumarea experimentatului antrenor olandez Dick Advocaat (78 de ani), echipa şi-a asigurat un loc la Cupa Mondială, rămânând neînvinsă în zece meciuri, cu şapte victorii şi trei remize.

Advocaat demisionase din funcţie în februarie pentru a-şi îngriji fiica bolnavă, înainte de a reveni la conducerea echipei naţionale în mai, după scurtul mandat al compatriotului său Fred Rutten.

Editor : B.E.