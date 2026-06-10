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CM 2026. Dănuţ Lupu: „La Mondialul din '90 am plecat din cantonament, m-a întors Lucescu”

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danut lupu
Fostul fotbalist Dănuț Lupu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
România, absentă la Cupa Mondială Dinamo

Fostul internaţional Dănuţ Lupu a afirmat, miercuri, la Muzeul Fotbalului, unde a vizitat o expoziţie cu mingi de la turneele finale ale Cupei Mondiale, că prima amintire legată de ediţia Italia '90 este momentul când a părăsit cantonamentul echipei naţionale, fiind nemulţumit de faptul că nu a fost folosit titular în prima partidă.

Cel care l-a convins să se întoarcă în cantonament a fost tehnicianul Mircea Lucescu, cu care a discutat la telefon.

„Sunt multe amintiri aici şi frumoase, şi, mulţumită răposatului Mircea Lucescu, avem ce vedea în acest muzeu, felicitări. Prima amintire pe care o am de la Mondialul din '90 este când am vrut să plec după primul meci, când nu am fost titular şi am plecat. M-am întors după vreo două-trei ore. Acelaşi Il Luce, ca de obicei, m-a convins să mă întorc. Am avut o discuţie mai lungă cu el şi mi-a spus că e păcat, şi m-am întors. Dar şi dacă m-am întors ce am făcut? Că la echipa naţională tot nu prea am avut loc. Erau prea mulţi fotbalişti pe vremea mea”, a afirmat Lupu.

România, absentă la Cupa Mondială

El a precizat că absenţa României de la CM este legată de şcolile de fotbal, dar şi de importul de jucători străini în campionatul intern.

„Mi-e dor să mă uit un pic la fotbal, pentru că nu m-am mai uitat în ultimul timp. Eu sunt fanul Braziliei, doresc ca Brazilia să câştige Campionatul Mondial. Nu sunt adeptul formatului cu 48 de echipe sau câte sunt, dar poate peste patru ani se fac 80 şi ne calificăm şi noi. E bine când vedem Mondialul la televizor, pentru că tehnologia a avansat, e color... Problema cea mare este legată de academiile de fotbal, de şcolile de copii şi juniori, dar şi pentru că noi aducem antrenori străini, jucători străini, dar nu putem face o echipă naţională. Pentru că atâta timp cât nu promovăm tineri, va fi din ce în ce mai dificil să facem o echipă naţională”, a spus acesta.

„Eu îmi doresc ca Gică Hagi să reuşească în ceea ce vrea el să facă, dar ca să reuşească, noi toţi care suntem pe lângă el va trebui să nu îl periem şi să îi spunem realitatea. Şi realitatea e neagră, dar să sperăm că el va reuşi să o facă albă. Am văzut mai mulţi colegi de-ai mei care au lăudat echipa după două meciuri amicale, cu două echipe slabe, spun eu, şi nu cred că am făcut un joc extraordinar, nu am reuşit mare lucru. Dar să sperăm că Gică va reuşi să scoată din aceşti copii ce au mai bun în ei. Ce am văzut diferit? Diferit a fost că a fost Hagi pe bancă şi nu a mai fost altcineva, în rest, nimic”, a adăugat Lupu.

Fostul mijlocaş consideră că şi performanţa Universităţii Craiova, de a câştiga titlul şi cupa în acest an, îi aparţine în proporţie de peste 50% fostului antrenor Mirel Rădoi: „Eu sunt adeptul antrenorilor şi jucătorilor români, dar fiecare conducător îşi alege ceea ce consideră el de cuviinţă. Haideţi să luăm Craiova, şi eu cred că peste 50% este meritul lui Rădoi pentru ceea ce s-a întâmplat acolo”.

Dinamo

Fost jucător la Dinamo, Lupu a criticat politica de transferuri a clubului bucureştean.

„La Dinamo plecarea lui Kopic şi Florentin Petre este o pierdere destul de mare, mai ales că am înţeles că pleacă şi o parte din jucători. Eu îmi doresc ca de la an la an Dinamo să crească, am terminat pe 5, anul ăsta pe 4, mi-aş dori ca la anul să termine pe 3 sau pe 2, dar după plecările care vor mai veni şi ce jucători vor ei să aducă... Până la urmă eu nu am înţeles, Dinamo eu ştiam că e o echipă de fotbal, nu spital de urgenţă. Nu ştiu de ce au fost aduşi unii. Păi să mă legitimez şi eu în cazul ăsta, mă accidentez, stau şapte luni acasă, e frumos la Dinamo”, a mai spus Lupu.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Editor : Sebastian Eduard

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