Descrise drept „leagănul Revoluției Americane”, străzile din Boston abundă în monumente și repere care povestesc istoria națiunii. Iar acum acestea trec printr-un fel de transformare. Suporterii Scoției care vizitează orașul cu ocazia Cupei Mondiale au început să decoreze statuile cu conuri de trafic de un portocaliu strălucitor, spre uimirea localnicilor, BBC explică de unde această tradiție bizară și amuzantă concomitent.

Această practică este familiară oricui din Glasgow, unde statuia Ducelui de Wellington de la Galeria de Artă Modernă poartă un con așezat într-un unghi jucăuș încă din anii 1980.

Este o imagine ștrengară adânc înrădăcinată în identitatea orașului Glasgow – și a fost chiar o sursă de inspirație pentru artistul de graffiti Banksy.

Se estimează că între 20.000 și 30.000 de suporteri ai naționalei Scoției s-au deplasat la Boston pentru meciul de debut al echipei împotriva Haiti de săptămâna trecută, care s-a încheiat cu o victorie cu 1-0.

Așteptările pentru al doilea meci, împotriva Marocului, de vineri, sunt din ce în ce mai mari, iar farsele cu conuri sunt, probabil, un semn al bunei dispoziții.

Statuia „Arms of Friendship” din Charlestown Navy Yard a fost acoperită cu conuri de trafic la începutul acestei săptămâni.

Nici măcar rățuștele din parcul central din Boston n-au scăpat fără să fie „decorate”.

Sursa foto: X

Proiectată de Gillie și Marc Schattner, opera de artă reprezintă o caracatiță din bronz, lungă de 36 ft (11 m), care susține o serie de animale pe cale de dispariție din întreaga lume, printre care un elefant și un gorilă.

La câteva mile spre est, în Piața Faneuil Hall, se află o statuie a îndrăgitului fost primar al orașului Boston, Kevin White.

Politicianul democrat a îndeplinit patru mandate, între 1968 și 1984, într-o perioadă tumultoasă marcată de conflicte rasiale în oraș.

Potrivit ziarului „Boston Globe”, White a guvernat cu „măreție”, iar la mijlocul anilor 2000, când a fost instalată statuia de 10ft, s-a purtat o dezbatere cu privire la înălțimea acesteia.

Poate că „Tartan Army” a considerat că merita încă un picior sau două în plus.

Un tratament similar i-a fost rezervat și statuii lui Bill Russell, legenda echipei de baschet Boston Celtics, amplasată în City Hall Plaza.

Brendan McGillicuddy, în vârstă de 26 de ani, din Boston, a declarat pentru BBC că a admirat noul element adăugat statuii în drumul său spre serviciu.

„Îmi place”, a spus el. „Nu am nicio idee ce înseamnă, dar este un mic simbol drăguț al Scoției.

„Este un semn care arată că Scoția a fost aici. Nu mi-am dat seama că există așa ceva înainte de Cupa Mondială. Auzisem de «Tartan Army», dar nu și de chestia cu conul. Totuși, sunt de acord cu asta.”

Până miercuri după-amiază, autoritățile din Boston începuseră să îndepărteze conurile de trafic de pe statui – însă suporterii continuă să mențină entuziasmul în felul lor.

Alistair Blake, din Glasgow, și cei doi fii ai săi au acordat un interviu purtând pălării confecționate din conuri de trafic.

A început să le poarte la Euro pentru că era o distracție – și le era util băieților să-l recunoască în mulțime.

El a spus: „Este un gest prietenos tipic pentru locuitorii din Glasgow. Cred că se vede mai des aici pentru că sunt atât de multe statui.

„Nu apucăm să mergem prea departe fără ca cineva să ne oprească și să ne ceară să facem o poză.

„Le pare amuzant și vor să afle simbolismul din spatele gestului.”

De unde provine această tradiție?

Arthur Wellesley, ducele de Wellington, este cunoscut pentru victoria asupra lui Napoleon în bătălia de la Waterloo din 1815 și pentru faptul că a devenit ulterior prim-ministru.

Statuia ducelui călare pe calul său preferat, Copenhagen, clasificată în categoria A, a fost sculptată de artistul italian Carlo Marochetti și ridicată în 1844 în Glasgow.

Cu toate acestea, se crede că tradiția conului de trafic asociat cu statuia a fost inițiată de petrecăreții de noapte din anii 1980.

Timp de ani de zile, localnicii s-au confruntat cu consiliul local în legătură cu amplasarea conului.

Consiliul a afirmat că statuia fusese odată ușor avariată și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul de accidentare în cazul încercării de a amplasa un con.

De asemenea, consiliul le-a reamintit localnicilor că acest act constituie „vandalism”, iar poliția a avertizat că vor fi formulate acuzații penale.

Totuși, farsa a continuat, iar orice încercare de a-l elibera pe duce de pălăria sa de plastic a fost întotdeauna zădărnicită rapid, conul fiind repus la loc în câteva zile.

În prezent, imaginile statuii cu vârful în formă de con sunt folosite pentru promovarea orașului Glasgow și apar pe afișe, suporturi de pahare și brelocuri.

În 2023, Banksy a numit-o „opera sa de artă preferată din Marea Britanie”, iar aceasta a fost motivul pentru care a ales să-și organizeze prima expoziție din ultimii 14 ani la galeria respectivă.

Vestea despre conurile de trafic din Boston a ajuns miercuri pe străzile din Glasgow.

Susan Law, originară din Paisley, dar care locuiește acum în Stamford, Lincolnshire, a declarat că statuile din Boston sunt „geniale”.

„Este distractiv și arată că oamenii sunt prietenoși”, a spus ea.

„Cred că americanilor le place foarte mult și se pare că au fost bine primite.”

Nicole, care se află în vizită la Glasgow din Los Angeles împreună cu fiica sa, a spus că văzuse fotografiile cu statuile din Boston pe rețelele sociale, dar că nu auzise de așa-zisa tradiție până când a început să-și planifice călătoria în Scoția.

„I-am trimis un mesaj unei prietene din Boston, care habar n-avea despre ce e vorba până când i-am trimis unul dintre videoclipuri”, a spus ea.

„S-a răspândit atât de repede pe rețelele sociale, încât acum este un fenomen tipic scoțian, iar eu știam că statuia Ducelui de Wellington era singura pe care voiam ca fiica mea să o vadă aici.

„Am cumpărat o geantă cu Ducele brodat pe ea – e foarte amuzantă.”

Ea a adăugat că era impresionant faptul că suporterii scoțieni reușiseră să găsească atât de multe conuri de trafic.

Marcos s-a mutat la Glasgow acum 10 ani, dar era nerăbdător să le arate prietenilor săi, veniți în vizită din țara sa natală, Spania, statuia emblematică a Ducelui de Wellington.

„E foarte tare și mă bucur că autoritățile locale au renunțat la ideea de a îndepărta conul”, a spus el.

„Nu l-am văzut înainte să vin aici, dar știam de existența lui și este cu siguranță ceva ce toată lumea poate recunoaște acum ca fiind specific scoțian.

„Reflectă cât de amuzanți și prietenoși sunt oamenii din Glasgow.”

Mulți localnici și turiști din centrul orașului au fost de acord că acest con ilustrează cel mai bine simțul umorului din Glasgow și contribuie la unitatea țării.

Fanii scoțieni sunt, de altfel, probabil cei mai îndrăgiți participanți la Campionatul Mondial de Fotbal din acest an datorită marșurilor lor pe ritmuri de cimpui.

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De asemenea, datorită lor, barurile din Boston spun că au rămas fără bere.

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Editor : A.R.