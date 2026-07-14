CM 2026. De ziua sa naţională, Franţa luptă pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Adversară, campioana europeană Spania

Reprezentativa Franţei, vicecampioana mondială en-titre, joacă, marţi, de la ora 22.00, în compania campioanei europene Spania, pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Meciul va fi arbitrat de Ivan Barton din El Salvador.

La 237 de ani de la căderea Bastiliei, Mbappé, Dembele, Olise şi coechipierii săi se confruntă cu Armada spaniolă a lui Lamine Yamal şi Mikel Merino pentru un loc în finala competiţiei care pune stăpânire pe întreaga planetă o dată la patru ani, scrie News.ro.

Echipa lui Didier Deschamps a trecut cu uşurinţă de faza grupelor la Cupa Mondială FIFA 2026, cu trei victorii consecutive împotriva Senegalului, Irakului şi Norvegiei, înainte de a se impune la fel de uşor în faţa Suediei în şaisprezecimile de finală. Les Bleus au arătat apoi o altă faţetă a jocului lor, eliminând o echipă tenace precum Paraguay în optimile de finală, urmată de o altă prestaţie autoritară prin care au eliminat Marocul în sferturile de finală.

După ce a înregistrat un egal surprinzător, fără goluri, cu Capul Verde în meciul de debut din Grupa H, Spania şi-a regăsit treptat ritmul în America de Nord, calificându-se pe primul loc după ce a învins Arabia Saudită şi Uruguay, pentru ca apoi să treacă cu uşurinţă de Austria în şaisprezecimi de finală. Golurile marcate în ultimele minute au fost la ordinea zilei în optimile de finală şi în sferturile de finală, Mikel Merino intrând de pe banca de rezerve pentru a elimina mai întâi Portugalia şi apoi Belgia.

A opta calificare în semifinale îi oferă Franţei, de două ori campioană mondială, şansa de a deveni a doua naţiune europeană, după Germania de Vest (1982, 1986, 1990), care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale. Singura constantă a echipei în această perioadă de aur a fost supervedeta Kylian Mbappé, care a marcat în victoria cu 4-2 împotriva Croaţiei la Cupa Mondială din Rusia 2018, a reuşit o triplă în senzaţionalul egal 3-3 cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar 2022 - marcând şi în înfrângerea de la loviturile de departajare - şi a înscris opt goluri până în prezent în acest an.

Asta înseamnă că jucătorul în vârstă de 27 de ani are un bilanţ uimitor de 20 de goluri în 20 de meciuri la Cupa Mondială, dar este departe de a fi singura ameninţare ofensivă a francezilor, care se mândresc şi cu talentele imprevizibile ale lui Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué şi Bradley Barcola. Şi în defensivă, echipa este o unitate solidă, cu Dayot Upamecano şi William Saliba conducând o linie defensivă care a primit doar două goluri până acum - şi niciunul în faza eliminatorie -, în timp ce Manu Koné şi Adrien Rabiot asigură echilibrul în mijlocul terenului.

Aceasta este abia a treia prezenţă a Spaniei în semifinale, La Roja ajungând în această fază în 1950 şi devenind campioană la Cupa Mondială din Africa de Sud 2010 - de atunci, echipa nu a mai reuşit să avanseze în etapele următoare, fiind eliminată în faza grupelor în 2014 şi în optimile de finală la fiecare dintre ultimele două ediţii.

Echipa lui Luis de la Fuente va aborda acest meci plină de încredere, după ce a ieşit victorioasă din ultimele două întâlniri cu Franţa, ambele disputate tot în semifinale: o victorie cu 2-1 la UEFA EURO 2024 şi un triumf cu 5-4 în UEFA Nations League 2024/25.

Rodri, Pedri şi Dani Olmo cedează rar controlul la mijlocul terenului, în timp ce poarta lui Unai Simon a fost străpunsă doar o singură dată până acum, Aymeric Laporte şi Pau Cubarsi formând o pereche de fundaşi centrali extrem de stăpâni pe sine. Fundaşii laterali Marc Cucurella şi Pedro Porro sunt la fel de abili în atac pe cât sunt în apărare, completând o pleiadă de talente ofensive, printre care se numără, printre alţii, Lamine Yamal, Nico Williams şi Mikel Oyarzabal.

Deşi ambele echipe se mândresc cu câte 17 participări la Cupa Mondială FIFA, aceasta va fi, într-un mod oarecum surprinzător, abia a doua oară când Franţa şi Spania se vor înfrunta pe cea mai mare scenă a lumii.

Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în optimile de finală de la Germania 2006, când David Villa a deschis scorul pentru Spania cu un penalty în prima repriză, dar Franck Ribéry, Patrick Vieira şi Zinedine Zidane au ripostat, asigurând Franţei o victorie cu 3-1.

Partida se dispută la Dallas, oraşul texan devenit şi mai celebru pentru serialul cu familia Ewing.

Câştigătoarea va juca în finală cu învingătoarea meciului dintre Argentina şi Anglia, care are loc miercuri.

Editor : B.E.