CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a anunţat într-un comunicat că a fost victima unui atac cibernetic, după ce a fost divulgat un e-mail care punea sub semnul întrebării prestaţia lui François Letexier în meciul din optimile de finală împotriva Egiptului, relatează RMC Sport, citată de News.ro.

Unii probabil că au fost surprinşi când au primit acest e-mail. Vineri, Federaţia Argentiniană (AFA) a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic după ce a fost divulgat un e-mail trimis de pe un cont asociat AFA, care punea sub semnul întrebării prestaţia lui François Letexier în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 dintre Argentina şi Egipt (3-2). E-mailul, primit de mai mulţi jurnalişti acreditaţi, afirma că „Argentina nu a câştigat” şi susţinea că victoria echipei naţionale a fost rezultatul unor „decizii de arbitraj corupte” , potrivit informaţiilor publicate de ziarul local La Calle.

Federaţia a negat că ar fi cea care a trimis acest e-mail. „Având în vedere această situaţie şi pe durata verificărilor pe care le efectuăm împreună cu departamentul de IT, vă rugăm să ignoraţi orice mesaj pe care l-aţi primit recent de la contul nostru şi care pare neobişnuit, în special dacă conţine linkuri, ataşamente sau solicită informaţii personale. Este posibil ca acest cont să fi fost obiectul unui acces neautorizat. Prin urmare, ne străduim să clarificăm situaţia şi să luăm măsurile de securitate necesare. Sistemele noastre sunt dotate cu dispozitive adecvate de securitate şi protecţie.” AFA a anunţat deschiderea unei anchete.

Potrivit unor surse din cadrul federaţiei, citate de La Calle, un grup de hackeri de origine egipteană a pătruns într-o parte a bazei de date a AFA, obţinând adrese de e-mail, parole şi adrese IP, informaţii care au fost apoi puse la dispoziţie pe forumuri specializate. În acest mesaj, criticile exprimate public de antrenorul Hossam Hassan şi de Mostafa Ziko cu privire la prestaţia lui François Letexier au fost larg mediatizate.

După eliminarea „Faraonilor”, Federaţia Egipteană a solicitat FIFA să-l excludă pe arbitrul francez pentru restul Cupei Mondiale din 2026, denunţând „erori flagrante de arbitraj” în meciul împotriva echipei Albiceleste. Prin vocea preşedintelui său, Hany About Rida, Federaţia a solicitat FIFA deschiderea unei anchete asupra lui François Letexier „ca urmare a erorilor flagrante de arbitraj comise de echipa de arbitri şi a aplicării unui standard dublu, ceea ce a dus la înfrângerea selecţiei egiptene”.

Editor : Liviu Cojan