Live TV

CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic

Data actualizării: Data publicării:
argentina profimedia-1109863595
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) a anunţat într-un comunicat că a fost victima unui atac cibernetic, după ce a fost divulgat un e-mail care punea sub semnul întrebării prestaţia lui François Letexier în meciul din optimile de finală împotriva Egiptului, relatează RMC Sport, citată de News.ro.

Unii probabil că au fost surprinşi când au primit acest e-mail. Vineri, Federaţia Argentiniană (AFA) a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic după ce a fost divulgat un e-mail trimis de pe un cont asociat AFA, care punea sub semnul întrebării prestaţia lui François Letexier în meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 dintre Argentina şi Egipt (3-2). E-mailul, primit de mai mulţi jurnalişti acreditaţi, afirma că „Argentina nu a câştigat” şi susţinea că victoria echipei naţionale a fost rezultatul unor „decizii de arbitraj corupte” , potrivit informaţiilor publicate de ziarul local La Calle.

Federaţia a negat că ar fi cea care a trimis acest e-mail. „Având în vedere această situaţie şi pe durata verificărilor pe care le efectuăm împreună cu departamentul de IT, vă rugăm să ignoraţi orice mesaj pe care l-aţi primit recent de la contul nostru şi care pare neobişnuit, în special dacă conţine linkuri, ataşamente sau solicită informaţii personale. Este posibil ca acest cont să fi fost obiectul unui acces neautorizat. Prin urmare, ne străduim să clarificăm situaţia şi să luăm măsurile de securitate necesare. Sistemele noastre sunt dotate cu dispozitive adecvate de securitate şi protecţie.” AFA a anunţat deschiderea unei anchete.

Potrivit unor surse din cadrul federaţiei, citate de La Calle, un grup de hackeri de origine egipteană a pătruns într-o parte a bazei de date a AFA, obţinând adrese de e-mail, parole şi adrese IP, informaţii care au fost apoi puse la dispoziţie pe forumuri specializate. În acest mesaj, criticile exprimate public de antrenorul Hossam Hassan şi de Mostafa Ziko cu privire la prestaţia lui François Letexier au fost larg mediatizate.

După eliminarea „Faraonilor”, Federaţia Egipteană a solicitat FIFA să-l excludă pe arbitrul francez pentru restul Cupei Mondiale din 2026, denunţând „erori flagrante de arbitraj” în meciul împotriva echipei Albiceleste. Prin vocea preşedintelui său, Hany About Rida, Federaţia a solicitat FIFA deschiderea unei anchete asupra lui François Letexier „ca urmare a erorilor flagrante de arbitraj comise de echipa de arbitri şi a aplicării unui standard dublu, ceea ce a dus la înfrângerea selecţiei egiptene”.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Lionel Messi of Argentina drives the ball during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft,
CM 2026. Israelul ar fi aranjat Cupa Mondială în favoarea Argentinei, susțin acum adepții teoriilor conspirației de pe internet
World Cup 2026: Group J: Argentina 3:0 Algeria
Federația Argentiniană de Fotbal, în vizorul FBI. Posibile fraude și spălări de bani în SUA
Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026
CM 2026. Șeful comisiei de arbitraj a Cupei Mondiale răspunde criticilor: „Nu suntem influențați de nimeni”
centrala nucleara argentina profimedia
Argentina va construi un nou reactor nuclear de 1,2 miliarde de dolari. Toți banii vor veni din investiţii private
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: General view of the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Round of 16 match b
CM 2026. Egiptenii au depus un protest la FIFA după înfrângerea dramatică de la Cupa Mondială. Acuză arbitrajul
Recomandările redacţiei
profimedia-1115555432
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei...
NATO Summit Defence Industry Forum In Ankara
Ce este și cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de...
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va...
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
Ultimele știri
Cea mai bătrână ursoaică polară aflată în captivitate a murit: Larissa avea 36 de ani, un record pentru această specie
Moldova va primi cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie din partea UE
Ucraina înființează un comandament special pentru „atacuri cu rază lungă” asupra Rusiei. Ce prevede decretul semnat de Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Adevărul
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...