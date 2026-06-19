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Video CM 2026. Deputaţii norvegieni i-au imitat pe suporterii echipei naţionale chiar în timpul şedinţei parlamentare

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norvegia vikingi profimedia
Foto: Profimedia
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Parlamentul Norvegiei s-a transformat joi într-o tribună de stadion, pentru câtrva minute. Deputaţii acestei ţări scandinave au preluat coregrafia suporterilor echipei naţionale, imitând vâslaşii vikingi pe băncile adunării lor, relatează L'Equipe, citat de News.ro.

Cu un debut promiţător în Cupa Mondială după victoria împotriva Irakului (4-a), Norvegia vede cum întreaga populaţie se uneşte în spatele ei cu ocazia revenirii în competiţie după aproape 30 de ani de absenţă.

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Unitatea naţională este atât de puternică încât joi, chiar în cadrul parlamentului, deputaţii norvegieni s-au lăsat cuprinşi de entuziasm, imitând celebrul „viking row” al suporterilor, o nouă formă de sărbătorire a fanilor din tribune la Cupa Mondială.

La ritmul ciocanului preşedintelui şedinţei, deputaţii au imitat, la rândul lor, vâslaşii vikingi timp de câteva secunde.

 

Editor : M.B.

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