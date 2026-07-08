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Video CM 2026. Dialog savuros între premierul britanic și cel norvegian despre meciul istoric dintre cele două naționale

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Prime Minister Sir Keir Starmer (left) and Norway's Prime Minister Jonas Gahr Store pose as they wear their national team's football shirts prior to a meeting at the British Embassy on the sidelines of the Nato summit in Ankara, Turkey. Picture date: Tues
Starmer și Store. Sursa foto: Profimedia Images
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Discuțiile despre cel mai important eveniment sportiv al anului i-au urmat pe liderii politici din țările membre ale NATO la întâlnirea de la Ankara. De departe, cel mai savuros dialog a avut loc între Starmer și Støre. Cei doi lideri politici, îmbrăcați în tricourile naționalelor, au acut un schimb de replici care a devenit viral pe rețelele sociale. 

În timpul întâlnirii, Støre i s-a adresat lui Starmer: „Ei bine, trebuie să spun, știi, acum 45 de ani, domnule prim-ministru, Norvegia a jucat împotriva Angliei în preliminarii și am câștigat. Iar comentatorul de la radio a spus atunci: «Maggie Thatcher, mă auzi? Băieții tăi au luat o bătaie groaznică.»

Starmer a răspuns zâmbind: „Da, dar omiteți faptul că Anglia a câștigat Cupa Mondială doar când era la putere un guvern laburist — în 1966. Așa că acum e rândul nostru.”

„Vom vedea. Va fi un meci grozav”, i-a răspuns Støre lui Starmer.

După cum a declarat guvernul britanic, „la deschiderea discuției, liderii au amintit de succesul înregistrat de Marea Britanie și Norvegia la Cupa Mondială FIFA”.

„Prim-ministrul a subliniat puterea echipei naționale a Angliei și a afirmat că, deși Marea Britanie și Norvegia sunt aliați și prieteni apropiați, când vine vorba de meciul de sâmbătă, totul este posibil”, se arată în comunicat.

De reținut că echipa națională a Norvegiei va întâlni echipa națională a Angliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, duminică, 12 iulie.

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Editor : A.R.

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