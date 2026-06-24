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CM 2026. Doi suporteri sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate meciurile Cupei Mondiale

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suporteri platiti profimedia
Foto: Profimedia
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Doi tineri americani sunt plătiţi cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026 sub ochii trecătorilor, dintr-un studio cu geamuri organizat în centrul Times Square din New York.

Austin Franklin (29 ani) şi Kevin Akoto (26 ani) au fost selectaţi de Fox, unul dintre posturile americane care transmit meciurile turneului, dintre miile de fani care au depus candidaturi video, relatează AFP, citată de Agerpres.

Pentru a-şi asuma acest rol de „spectator principal”, Akoto şi-a dat demisia şi s-a despărţit de partenera sa.

În ciuda programului lor încărcat, cei doi bărbaţi spun că nu se satură niciodată de zilele petrecute împreună pe canapele în faţa a două ecrane mari de televiziune, cu gazon artificial sub picioare şi eşarfe cu echipele participante pe pereţi.

„Există o anumită energie în jurul unei Cupe Mondiale găzduite în ţara ta”, spune Austin Franklin, din Massachusetts (nord-est). „Şi cine ştie, vom vedea ce pot face Statele Unite", a adăugat el.

„Sunt destul de negativ", a spus, la rândul său, Kevin Akoto. „Este plăcut să fii în preajma cuiva pozitiv, cuiva puţin diferit de tine, care poate aduce acea energie”, a continuat fanul din Florida (sud-est).

„Evident, unele meciuri sunt o adevărată corvoadă", a recunoscut acesta.

„Dar există şi unele foarte palpitante", cum ar fi victoria Portugaliei cu 5-0 în faţa Uzbekistan, marţi, în care Cristiano Ronaldo a marcat primele sale două goluri din turneu.

Pentru această ocazie, „spectatorul principal" a îmbrăcat o şapcă în culorile Seleçao şi a asamblat un set Lego „CR7".

Munca lor, desfăşurată în faţa a mii de fani adunaţi în Times Square, le-a oferit deja momente memorabile, cum ar fi momentul în care o mulţime de brazilieni s-a înghesuit în jurul lor.

„Un moment minunat şi o amintire pentru tot restul vieţii", a mai spus Austin Franklin.

Editor : M.B.

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