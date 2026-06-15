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CM 2026. Donald Trump ar putea să încalce protocolul la finala competiției. Ce i-a propus președintele FIFA Gianni Infantino

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donald trumo si gianni infantino
Donald Trump și Gianni Ingantino. Foto: Profimedia

Donald Trump nu a participat la meciul SUA - Paraguay 4-1, ci s-a limitat la a-l suna pe selecționerul Mauro Pochettino, căruia i-a spus că americanii au șanse mari să câștige Cupa Mondială 2026, relatează Digi Sport. Indiferent de cine va câștiga turneul final, președintele SUA ar urma să fie cel care îi înmânează trofeul câștigătoarei, așa cum s-a întâmplat și la Cupa Mondială a Cluburilor, când a făcut gestul alături de președintele FIFA Gianni Infantino, moment catalogat drept „penibil” de către internauți. 

Același lucru ar urma să se întâmple și acum, a scris luni presa din Anglia. Gianni Infantino este cel care dorește ca Donald Trump să înmâneze trofeul și i-a transmis deja acest lucru liderului republican. 

La festivitatea de premiere vor fi invitați și reprezentanți din Mexic și Canada, celelalte două țări gazdă, însă Donald Trump va fi cel care îi dă marele trofeu căpitanului naționalei câștigătoare. 

Asta deși însuși protocolul FIFA interzice acest lucru. Potrivit regulamentului, trofeul trebuie așezat pe un piedestal, iar căpitanul noii campioane mondiale să meargă să îl ia de acolo, apoi să îl ducă la colegi pentru a-l ridica împreună. 

Acum, Donald Trump ar urma să stea din nou lângă jucătorii echipei câștigătoare în timp ce aceștia celebrează cu trofeul, moment care la CMC a fost considerat total nepotrivit și a atras nenumărate critici. 

Momentan, Donald Trump nu a confirmat oficial că va face acest lucru, însă reprezentanți de la Casa Albă au transmis că președintele SUA asta intenționează. 

Editor : Liviu Cojan

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