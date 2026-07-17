CM 2026. Donald Trump va asista la finala Spania - Argentina

Preşedintele american Donald Trump va asista la finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, în care se vor înfrunta duminică selecţionatele Spaniei şi Argentinei, a anunţat joi purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, citat de AFP.

„Prezenţa sa va încununa ceea ce a fost cea mai urmărită, cea mai sigură şi cea mai de succes Cupă Mondială din istoria SUA”, declarat Karoline Leavitt în cadrul unei conferinţe de presă.

Liderul de la Casa Albă, care nu a asistat până acum la niciun meci din cadrul turneului, va fi prin urmare prezent pe stadionul MetLife din East Rutherford, o suburbie a oraşului New York, pentru urmări finala.

FIFA indicase la sfârşitul lunii iunie că Trump va înmâna trofeul câştigătoarei Cupei Mondiale, organizată de Statele Unite împreună cu Mexic şi Canada. Se aşteaptă ca el să facă acest gest simbolic alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei va fi, de asemenea, prezent pe stadionul din apropierea metropolei New York, a anunţat miercuri Casa Regală Spaniolă, a doua zi după victoria echipei ţării sale în semifinala cu Franţa (scor 2-0).

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, a anunţat joi că nu va fi prezent la meci, din superstiţie, ci va urmări finala din faţa televizorului, la reşedinţa prezidenţială, aşa cum a făcut de la începutul Cupei Mondiale.

Deşi a stat departe de stadioane până acum, Donald Trump s-a trezit în centrul unei controverse în timpul Cupei Mondiale din 2026, după ce a confirmat că l-a sunat pe preşedintele FIFA pentru a-i anula cartonaşul roşu fotbalistului american Folarin Balogun.

Această decizie i-a permis lui Balogun să joace împotriva Belgiei în optimile de finală, meci câştigat în cele din urmă de ''Diavolii Roşii'' (4-1).

Întrebată ce echipă ar susţine preşedintele american la finala de duminică, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a răspuns că nu ştie. Donald Trump a criticat aspru Spania la un summit NATO de săptămâna trecută, reproşând ţării europene că nu a oferit asistenţă în războiul împotriva Iranului. În schimb, preşedintele american afişează o afinitate declarată cu liderul ultra-liberal argentinian Javier Milei, ale cărui poziţii le laudă în mod regulat.

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Editor : Sebastian Eduard