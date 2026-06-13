CM 2026. Echipamentul naționalei Angliei, furat în America. Ce jucători au rămas fără ghete

Naționala Angliei a fost victima unui jaf chiar înainte de prima lor sesiune de antrenament la Kansas City, unde și-au stabilit cantonamentul în timpul Cupei Mondiale din 2026. Hoții au reușit să fure ghete care urmau să fie purtate în timpul meciurilor și un lot de mingi, care au fost recuperate în mare parte. Poliția a făcut arestări.

În timp ce se pregătesc pentru debutul în Cupa Mondială din 2026 împotriva Croaţiei, jucătorii lui Thomas Tuchel au avut neplăcuta surpriză de a constata dispariţia unui lot de ghete destinate meciurilor, precum şi a unei mari părţi din rezerva lor de mingi.

Aceste echipamente au fost furate dintr-o dubiţă a staff-ului englez în timp ce se îndrepta spre Kansas City din Florida, unde echipa engleză îşi petrecuse primele zile ale şederii sale în America, potrivit Daily Mail, preluat de News.ro

Tot potrivit cotidianului britanic, Harry Kane şi Jude Bellingham se numără printre jucătorii cărora le-au dispărut ghetele de meci. Pe de altă parte, stocul de mingi al echipei Angliei s-ar fi redus acum la minimum, întrucât hoţii ar fi luat toate mingile, cu excepţia uneia singure.

Potrivit Daily Mail, serviciul de securitate al selecţiei engleze îi suspectează pe şoferii camionetei în cauză că ar fi fost complici la acest furt.

Două persoane arestate, echipament recuperat

Poliţia din Kansas City a arestat două persoane în cadrul anchetei privind furtul echipamentului echipei Angliei, informează lefigaro.fr.

Departamentul de Poliţie din Kansas City, Missouri, a declarat pentru Sky Sports News: „Investigăm un posibil furt de echipament dintr-un vehicul al echipei care a sosit în Kansas City cu obiecte lipsă în această seară. Două persoane de interes au fost reţinute în aşteptarea unei investigaţii suplimentare.”

De asemenea, Sky Sports News a anunţat că cea mai mare parte a echipamentului furat a fost recuperată.

Echipa Angliei urmează să se antreneze sâmbătă după-amiază şi va juca împotriva Croaţiei miercuri.

De fiecare dată când Anglia călătoreşte în străinătate, şi mai ales în perioada premergătoare unui turneu important, are loc o operaţiune logistică amplă şi complicată pentru a se asigura că echipamentul şi materialele sunt la locul lor înaintea jucătorilor.

Conuri de antrenament, manechine, mingi de fotbal, echipamente, ghete şi alte articole sunt transportate din ţară în ţară pentru a se asigura că jucătorii au tot ce le trebuie pentru a se pregăti pentru meciuri.

Editor : B.P.