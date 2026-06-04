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CM 2026. Economistul german care a prezis ultimele 3 campioane mondiale a anunțat cine va cuceri Cupa Mondială

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Cupa Mondială
Foto: Profimedia

Joachim Klement, cetățean german, economist de profesie, cunoscut pentru predicţiile corecte ale Campioanelor Mondiale din 2014, 2018 şi 2022, a anunţat cine crede el că va lua trofeul.

Klement a prognosticat că Olanda va cuceri trofeul la Cupa Mondială din această vară (11 iunie-19 iulie), după o finală împotriva Portugaliei, informează DigiSport.

Pentru mulţi, alegerea Olandei este frapantă dintr-un motiv istoric: Oranje nu a câştigat niciodată o Cupă Mondială, în ciuda faptului că a ajuns în trei finale şi deţine una dintre cele mai respectate şcoli de fotbal de pe planetă.

Germanul şi-a publicat cea mai recentă predicţie pentru Cupa Mondială 2026, iar modelul său statistic plasează în mod surprinzător selecţionata Oranje drept următoarea campioană mondială.

Fiecare Cupă Mondială aduce favorite, statistici şi cote de pariuri, dar puţine predicţii generează atât de multă atenţie precum cele făcute de Joachim Klement.

Economistul şi analistul german şi-a câştigat notorietatea graţie unui palmares impresionant: a prezis corect campioanele ultimelor trei Cupe Mondiale.

Înaintea ediţiei 2014 găzduită de Brazilia, modelul său a identificat Germania drept favorită. Patru ani mai târziu, a indicat Franţa drept câştigătoare, iar de Qatar 2022 a surprins din nou numind Argentina drept viitoare campioană, ceea ce s-a şi întâmplat.

Această serie de predicţii reuşite i-a transformat numele într-un punct de referinţă ori de câte ori se apropie o nouă Cupă Mondială.

Acum, cu câteva zile înaintea turneului final din America de Nord, Klement a publicat o nouă predicţie şi a stârnit dezbateri imediate în rândul fanilor şi analiştilor.

Spre deosebire de predicţiile bazate exclusiv pe performanţa sportivă, modelul lui Klement combină variabile statistice, economice şi demografice pentru a estima probabilităţile de succes la Cupa Mondială.

Editor : Sebastian Eduard

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