Live TV

CM 2026. Egal istoric pentru Canada, care reuşeşte primul punct la un turneu final mondial, în meciul cu Bosnia

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul canada - bosnia
Foto: Profimedia

Echipa naţională a Canadei a încheiat la egalitate vineri seara, scor 1-1, cu reprezentativa Bosniei, într-un meci din cadrul Grupei B a Cupei Mondiale.

Barbarez, selecţionerul Bosniei, a ales să înceapă meciul cu Jovo Lukic titular şi atacantul Universităţii Cluj a dat satisfacţie pe stadionul BMO Field, din Toronto. De altfel europenii  au avut prima ocazie a întâlnirii, în minutul 3, prin Memic.

Replica gazdelor a venit odată cu şutul lui Jonathan David, din minutul 17, însă portarul Vasilj a fost la post. Însă patru minute mai târziu, la un corner, mingea a circulat pe traseul Memic, Kolasinac, Jovo Lukic şi golgeterul Superligii a înscris, deschizând scorul cu o lovitură de cap,  devenind primul fotbalist străin legitimat în Liga 1 care marchează la un turneu final de Mondial.

Canadienii au încercat să aibă reacţie, au ratat prin Oluwaseyi, în minutul 32, dar nu au avut forţa de a deschide defensiva bosniacă şi la pauză echipa lui Barbarez conducea cu 1-0.

În startul părţii secunde cel mai activ jucător al gazdelor a fost Oluwaseyi, care s-a aflat aproape de gol, în minutul 53, când a trimis spre poartă însă Kolasinac a intervenit scoţând de pe linie, mingea a lovit bara şi faza s-a stins.

Un minut mai târziu Demirovic a scăpat singur cu portarul Crepeau, dar a încercat să îl dribleze şi a pierdut mingea.

În minutul 67, Oluwaseyi a trimis cu capul spre poarta lui Vasilj, însă Katic a respins din apropierea liniei porţii.

Ofensiva haotică declanşată de gazde a fost în cele din urmă încununată de succes. Cyle Larin, abia intrat în joc, a egalat cu un gol superb în minutul 78, din assistul unei alte rezerve, Promise David.

Canada – Bosnia s-a încheiat 1-1 şi canadienii câştigă primul punct din istorie la un turneu final  al Cupei Mondiale.

CANADA: Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (Ali Ahmed 61), I. Kone, Eustaquio (J. Osorio 90+1), L. Millar (Shaffelburg 61) - J. David (P. David 61), Oluwaseyi (C. Larin 76).
Selecționer: Jesse Marsch

BOSNIA: Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84) – Bajraktarevic (Sunjic 74), I. Basic (Gigovic 62), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74) – Lukic (Bazdar 62), Demirovic.
Selecționer: Sergej Barbarez

Cartonaşe galbene: A. Johnston 11, De Fougerolles 53 / Demirovic 44, Lukic 45+1, Katic 90+3

Arbitru: Facundo Tello (Argentina)

Citiți și:
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
4
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
claudiu manda si olguta vasilescu
5
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”...
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Carney și Macron
Emmanuel Macron și Mark Carney vor să accelereze apropierea dintre Europa și Canada: „Ordinea internaţională este fragmentată”
South Africa Mexico WCup Soccer
A fost sau nu Shakira la deschiderea Cupei Mondiale 2026? Apariția cântăreței a stârnit un val de reacții în online. Ce spun experții
Little child using a tablet covered with a blanket
Încă o țară vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani
piloți in cabina de avion
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Alphonso Davies
Lotul Canadei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Țara care nu a adus niciodată vreun punct de la o Cupă Mondială
Recomandările redacţiei
harta moldova uniunea europeana
Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE...
profimedia-1107742527
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste...
Nicusor Dan cu sigla Summit B9
Mesajul lui Nicușor Dan, după ce Rep. Moldova și Ucraina au primit...
Maia Sandu
Maia Sandu, prima reacție după avansul negocierilor Republicii...
Ultimele știri
Ilie Bolojan merge în vizită oficială în Republica Moldova, în weekend. Primăria Chișinău: „Va vizita instituţiile de stat”
Blake Lively câștigă parțial procesul cu Justin Baldoni: actrița a fost dată în judecată de regizor pentru defăimare
Atac armat în Texas: 11 persoane împuşcate, cel puţin un mort. Trăgătorul a fost ucis
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri...
Fanatik.ro
Cât a costat de fapt transferul lui Anderson Ceara la FCSB. Gigi Becali a mai „tăiat” 15 la sută! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Dronele FBI au ajuns în mâinile teroriștilor. Amenințare pentru Cupa Mondială: ”Chiar nu ne plac unele dintre...
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme