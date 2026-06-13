CM 2026. Egal istoric pentru Canada, care reuşeşte primul punct la un turneu final mondial, în meciul cu Bosnia

Echipa naţională a Canadei a încheiat la egalitate vineri seara, scor 1-1, cu reprezentativa Bosniei, într-un meci din cadrul Grupei B a Cupei Mondiale.

Barbarez, selecţionerul Bosniei, a ales să înceapă meciul cu Jovo Lukic titular şi atacantul Universităţii Cluj a dat satisfacţie pe stadionul BMO Field, din Toronto. De altfel europenii au avut prima ocazie a întâlnirii, în minutul 3, prin Memic.

Replica gazdelor a venit odată cu şutul lui Jonathan David, din minutul 17, însă portarul Vasilj a fost la post. Însă patru minute mai târziu, la un corner, mingea a circulat pe traseul Memic, Kolasinac, Jovo Lukic şi golgeterul Superligii a înscris, deschizând scorul cu o lovitură de cap, devenind primul fotbalist străin legitimat în Liga 1 care marchează la un turneu final de Mondial.

Canadienii au încercat să aibă reacţie, au ratat prin Oluwaseyi, în minutul 32, dar nu au avut forţa de a deschide defensiva bosniacă şi la pauză echipa lui Barbarez conducea cu 1-0.

În startul părţii secunde cel mai activ jucător al gazdelor a fost Oluwaseyi, care s-a aflat aproape de gol, în minutul 53, când a trimis spre poartă însă Kolasinac a intervenit scoţând de pe linie, mingea a lovit bara şi faza s-a stins.

Un minut mai târziu Demirovic a scăpat singur cu portarul Crepeau, dar a încercat să îl dribleze şi a pierdut mingea.

În minutul 67, Oluwaseyi a trimis cu capul spre poarta lui Vasilj, însă Katic a respins din apropierea liniei porţii.

Ofensiva haotică declanşată de gazde a fost în cele din urmă încununată de succes. Cyle Larin, abia intrat în joc, a egalat cu un gol superb în minutul 78, din assistul unei alte rezerve, Promise David.

Canada – Bosnia s-a încheiat 1-1 şi canadienii câştigă primul punct din istorie la un turneu final al Cupei Mondiale.

CANADA: Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (Ali Ahmed 61), I. Kone, Eustaquio (J. Osorio 90+1), L. Millar (Shaffelburg 61) - J. David (P. David 61), Oluwaseyi (C. Larin 76).

Selecționer: Jesse Marsch

BOSNIA: Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic 84) – Bajraktarevic (Sunjic 74), I. Basic (Gigovic 62), Tahirovic, Memic (Alajbegovic 74) – Lukic (Bazdar 62), Demirovic.

Selecționer: Sergej Barbarez

Cartonaşe galbene: A. Johnston 11, De Fougerolles 53 / Demirovic 44, Lukic 45+1, Katic 90+3

Arbitru: Facundo Tello (Argentina)

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Editor : Liviu Cojan