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CM 2026. Egiptenii au depus un protest la FIFA după înfrângerea dramatică de la Cupa Mondială. Acuză arbitrajul

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ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: General view of the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2026 Round of 16 match b
Meciul Egipt-Argentina, vedere generală. Foto: Profimedia
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Din articol
Messi-VAR, cocteil letal

Problemele FIFA se agravează, toate provenind din chestiuni legate de arbitraj, sancțiuni, apeluri și multe altele . Cea mai recentă criză a izbucnit ca urmare a deciziilor arbitrului din meciul Argentina-Egipt . Confederația Africană de Fotbal a depus un protest oficial cu privire la incident, scrie Diario AS.

Argentina s-a calificat dramatic în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, în urma victoriei cu Egipt în optimi, scor 3-2, după ce a fost condusă cu 0-2.

Președintele Asociației Egiptene de Fotbal, Hany Abo Rida a confirmat pentru Diario AS că a depus o plângere oficială împotriva arbitrului francez François Letexier și a asistenților săi în urma înfrângerii Egiptului cu 3-2 în fața Argentinei la Cupa Mondială din 2026.

Pe lângă solicitarea de explicații , plângerea solicită o anchetă privind deciziile controversate luate împotriva „faraonilor” și, oficial, excluderea echipei de arbitraj franceze din restul turneului din cauza erorilor lor cruciale.

Pentru egipteni, François Letexier și echipa sa au fost decisivi în victoria Argentinei.

Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în minutul 58, la 1-0 în favoarea Egiptului, când Ziko a marcat. Centralul francez Letexier a fost sesizat din camera VAR și a anulat reușita, după ce a revăzut faza, pentru un fault al lui Attia asupra lui Lisandro Martinez, în preajma celuilalt careu.

Decizia arbitrului a împărțit internetul în două: unii au considerat că faultul a fost evident, în timp ce alții au transmis că, având în vedere că a trecut mult timp de la ”infracțiune”, VAR-ul nu mai trebuia să intervină.

Egiptenii au protestat vehement, iar experții în arbitraj de la Archivo VAR au dat verdictul: intervenția VAR și decizia de a nu valida golul au fost corecte. 

Este demn de remarcat faptul că plângerile s-au înmulțit în ultimele zile, inclusiv cele din partea Federațiilor (Belgia) și Confederațiilor (UEFA). Într-adevăr, multe voci indică o tendință negativă în arbitraj, scrie Diario AS.

Messi-VAR, cocteil letal

„Messi-VAR, cocteil letal” este titlul unui comentariu din Diario AS, care susține că Argentina „avansează în turneu pe fondul strălucirii jucătorului său vedetă și al suspiciunilor de arbitraj părtinitor. Un gest al antrenorului egiptean Hassan stârnește dezbateri”.

Argentina se află în sferturile de finală după un meci împotriva Egiptului care s-a încheiat , desigur, cu un triumf al lui Messi , și o controversă de arbitraj majoră, de amploare globală, din cauza golului anulat de VAR și a penalty-ului pedeapsă pe care egiptenii au susținut că a dus la golul decisiv al lui Enzo . Un bun rezumat al modului în care a fost Argentina în ultima vreme: o echipă cu cel mai decisiv jucător al recentelor Cupe Mondiale și un lot sub luarea în considerare a posibilelor favoritismede arbitraj.

Messi, pe de o parte, inspiră admirație oriunde merge. Are 8 goluri în Cupa Mondială și 20 în total în istoria competiției, depășindu-l pe Klose . Împotriva Egiptului, a dus din nou echipa pe umeri într-un moment crucial, cu scorul la 0-2 și bagajele Argentinei făcute pentru a părăsi turneul. Reacția și priceperea sa au salvat țara.

În același timp, Argentina a ieșit din nou nevătămată de arbitraj și de deciziile VAR , care pot fi de ambele părți, deoarece sunt adesea la limită. Până acum în turneu, de cele trei ori când VAR a intervenit în meciurile lor (împotriva Austriei, Iordaniei și Egiptului), a decis în favoarea Argentinei.

La fel ca în Qatar , arbitrul Letexier a fost indulgent cu deciziile luate împotriva Argentinei și inflexibil cu cele luate în favoarea sa. Din acest motiv, Egiptul , jucătorii săi, antrenorul său și federația sa și-au exprimat cea mai fermă condamnare, mergând chiar până la a trimite o plângere oficială la FIFA cu privire la arbitraj.

Una dintre cele mai izbitoare imagini ale acelei furii a venit în ultimele momente ale meciului. Antrenorul egiptean, Hossam Hassan , a primit cartonaș galben pentru protest și, într-un acces de furie, a făcut un gest ridicând mâinile și încrucișându-le . Asistenții săi au încercat imediat să-l protejeze, în timp ce el a continuat să încerce furios să repete gestul.

Există mai multe interpretări ale gestului. Una sugerează că protesta față de prestația arbitrului, ca și cum ar fi fost încătușat, victima unui jaf. O altă interpretare se referă la protocolul oficial al FIFA de a face un „X” sau o cruce cu brațele pentru a denunța un act suspect de rasism sau discriminare.

Măsura a fost aprobată în unanimitate în cadrul celui de-al 74-lea Congres FIFA , desfășurat la Bangkok în 2024, cu scopul de a stabili un semnal universal identificabil pe teren. Cu toate acestea, nu există nicio înregistrare a vreunui incident care să implice semnalul din tribune sau care să implice vreun jucător argentinian, scrie Diario AS.

Editor : M.C

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