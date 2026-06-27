CM 2026. Egiptul ajunge în 16-imi, după remiză cu Iranul: calificare istorică

Reprezentativa Egiptului a reuşit o calificare istorică în 16-imi la Cupa Mondială, după ce a remizat cu Iranul scor 1-1, şi a încheiat pe locul 2 în grupa G.

Pentru Egipt a marcat Saber, în minutul 5, iar pentru Iran a înscris Rezaeian, în minutul 14.

Iranienii au ratat un penalti în minutul 11, prin Taremi, notează News.ro.

În minutul 90+3, Iranul a marcat prin Khalilzadeh, dar golul a fost anulat pentru ofsaid după analiza VAR.

Egiptul a ocupat locul 2 în grupa G, cu 5 puncte, după ce a învins Noua Zeelandă, scor 3-1, şi a remizat cu Belgia, scor 1-1.

Iranul ocupă locul 3, cu 3 puncte, după remizele cu Belgia, scor 0-0, şi Noua Zeelandă, scor 2-2.

Iranienii sunt nevoiţi să aştepte şi rezultatele din celelalte grupe pentru a afla dacă se califică în 16-imi.

Editor : B.E.