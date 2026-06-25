CM 2026. Elveţia a învins Canada și ambele echipe s-au calificat în 16-imi

Reprezentativa Elveţiei a învins Canada, miercuri, la Vancouver, scor 2-1, în ultima etapă a grupei B a Cupei Mondiale. Ca urmare a rezultatelor din grupă, ambele echipe vor evolua în 16-imi.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Manzambi ’57 ŞI Vargas ’46.

Pentru Canada a înscris David, în minutul 76.

Meciul a fost arbitrat de brazilianul Ramon Abatti.

Elveţia încheie grupa pe primul loc, cu 7 puncte, iar Canada termină pe doi, cu patru puncte.

În primele două etape ale grupei B, Canada a remizat cu Bosnia, scor 1-1, şi a învins Qatarul cu 6-0, iar Elveţia a terminat la egalitate cu Qatar, 1-1, şi a învins cu 4-1 Bosnia.

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Editor : Liviu Cojan