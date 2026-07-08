Live TV

CM 2026. Elveţia, în sferturi, după ce a învins Columbia la lovituri de departajare

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul elvetia - columbia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Meciul Elveția - Columbia a fost cel mai slab de la Cupa Mondială 2026

Echipa naţională a Elveţiei a învins marţi seara, scor 4-3 la lovituri de departajare, echipa naţională a Columbiei, în optimile Cupei Mondiale, calificându-se în sferturile de finală ale competiţiei.

Ultimul meci din optimile de finală, disputat la Vancouver, nu a mai fost la fel de spectaculos precum duelul argentiniano-egiptean, dar a produs emoţii fanilor celor două echipe şi câteva ocazii importante.

În minutul 21 Kobel a respins şutul plasat al lui Puerta, pentru ca după nouă minute să vină rândul lui Vargas să apere la şutul în forţă expediat de Rieder.

Djibril Sow a fost într-o poziţie bună, în minutul 47, dar a trimis peste poartă, apoi Rieder l-a imitat, în minutul 53.

Şapte minute mai târziu, Kobel a reţinut şutul lui Luis Diaz şi, până la final, cele două echipe s-au tatonat, niciuna nedorind să rişte, şi s-a intrat în cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Columbienii au lovit bara transversală în minutul 99, la lovitura de cap a lui Lucumi, iar elveţienii l-au pus la încercare pe portarul Vargas, în minutul 104, la şutul lui Amdouni.

Xhaka a greşit flagrant, în minutul 115, oferindu-i mingea pe tavă , în careu, lui Campaz, însă acesta, deşi singur cu portarul Kobel, s-a grăbit şi a trimis peste poartă.

A fost, însă, scor alb şi după prelungiri, soarta calificării jucându-se la lovituri de departajare.

Quintero a început seria, marcând pentru columbieni, imitat de Xhaka. Davinson Sanchez a lovit bara transversală a porţii lui Kobel şi Amdouni i-a adus în avantaj pe elveţieni.

Campaz a egalat la 2, şutând pe sub portarul advers, în timp ce Akanji a trimis peste poartă cu o execuţie dezamăgitoare.

Kobel a apărat însă la Cucho Hernandez, iar Itten a făcut 3-2 pentru europeni.  

Luis Diaz a egalat pentru columbieni numai că Ruben Vargas l-a învins pe portarul Camilo Vargas şi elveţienii înving cu 4-3 calificându-se în sferturi, unde va înfrunta Argentina.

Aşadar, se ştie care este programul sferturilor de finală:  Franţa – Maroc (joi, 9 iulie); Spania – Belgia (vineri, 10 iulie); Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie)  şi Argentina – Elveţia (duminică, 12 iulie).

Meciul Elveția - Columbia a fost cel mai slab de la Cupa Mondială 2026

După partida Argentina - Egipt 3-2 care a oferit un adevărat spectacol în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, duelul Elveția - Columbia 0-0, 4-3 d.l.d., ultimul din această rundă, a dezamăgit complet, scrie Digi Sport.

Partida nu a fost decisă în timpul regulamentar și a fost nevoie de prelungiri, după ce tabela a indicat 0-0 la finalul celor 90 de minute. A fost primul meci din faza optimilor de finală care și-a aflat învingătoarea la loviturile de departajare, unde Elveția s-a impus.

Cu puține ocazii notabile în cele două reprize din timpul regulamentar, duelul jucat la Vancouver (Canada) a intrat în „istoria neagră” a acestui turneu final.

Potrivit statisticienilor, raportul xG (goluri așteptate) înregistrat de cele două selecționate s-a ridicat la doar 0,7! Este cel mai mic scor înregistrat în timpul regulamentar la un meci de la Cupa Mondială 2026.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ELVEŢIA: Kobel – Zakaria (Widmer 87), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez (Muheim 71) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni 103), Jashari (Djibril Sow 46), Ndoye (R. Vargas 90+2) – Embolo (Itten 87).
Selecționer: Murat Yakin

COLUMBIA: C. Vargas – Munoz, D. Sanchez, Lucumi (Yerry Mina 119), Mojica – J. Arias (Campaz 66), Lerma (R. Rios 82), Puerta, Luis Diaz – James Rodriguez (Quintero 66), Luis Javier Suarez (Cucho Hernandez 82).
Selecționer: Nestor Lorenzo.

Cartonaşe galbene: Xhaka 51, Zakaria 59, Muheim 105 / Luis Javier Suarez 60, D. Sanchez 95

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador)

Citiți și:
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
06.07 Digi24
5
Tratament modern pentru o afecțiune severă a genunchiului
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
faza de joc din meciul argentina - egipt
CM 2026. „Lucruri ciudate”. Egiptul acuză FIFA că ar fi vrut să-i salveze pe Messi şi pe Argentina
faza de joc din meciul argentina - egipt
CM 2026. Argentina evită o eliminare rușinoasă și se califică în sferturi învingând Egiptul. În minutul 79 era condusă cu 2-0
faza de joc din meciul spania - portugalia
CM 2026. Spania a învins greu Portugalia și merge în sferturi. A fost ultimul meci al lui Ronaldo la un campionat mondial
faultul cu balogun
CM 2026. Blatter a ajuns un critic al forului mondial. FIFA a respins apelul Belgiei împotriva dreptului de joc al lui Balogun
World Cup 2026: Balogun's USA Playing as FIFA Suspends Red Card, Santa Clara, California - 05 Jul 2026
CM 2026. Belgia contestă eligibilitatea lui Folarin Balogun pentru meciul de la Cupa Mondială împotriva SUA
Recomandările redacţiei
735658233_2884913841863531_2968893433677698931_n
Summitul NATO de la Ankara, prima zi: Forumul Industriei de Apărare...
sindicalisti sanitas la protest
SANITAS anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Care sunt...
oana gheorghiu in fata
Oana Gheorghiu: Ce încearcă Grindeanu, să pună PNL și PSD împreună...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
SUA revocă derogările care permiteau Iranului să vândă petrol în urma...
Ultimele știri
Acorduri de cooperare în domeniul dronelor militare, semnate de Ucraina cu mai multe țări europene
Unde își exportă produsele companiile din Transnistria
Marine Le Pen și-a anunțat candidatura la președinția Franței: Jordan Bardella va fi prim-ministrul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi...
Adevărul
„Am avut impresia că sunt într-o simulare proastă”. Experiența unui turist după concediul în Mamaia
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Panică la marginea Capitalei: urs de 500 de kg văzut în Pădurea Snagov. Pădurar: „Când l-am văzut, am...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...