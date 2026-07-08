CM 2026. Elveţia, în sferturi, după ce a învins Columbia la lovituri de departajare

Echipa naţională a Elveţiei a învins marţi seara, scor 4-3 la lovituri de departajare, echipa naţională a Columbiei, în optimile Cupei Mondiale, calificându-se în sferturile de finală ale competiţiei.

Ultimul meci din optimile de finală, disputat la Vancouver, nu a mai fost la fel de spectaculos precum duelul argentiniano-egiptean, dar a produs emoţii fanilor celor două echipe şi câteva ocazii importante.

În minutul 21 Kobel a respins şutul plasat al lui Puerta, pentru ca după nouă minute să vină rândul lui Vargas să apere la şutul în forţă expediat de Rieder.

Djibril Sow a fost într-o poziţie bună, în minutul 47, dar a trimis peste poartă, apoi Rieder l-a imitat, în minutul 53.

Şapte minute mai târziu, Kobel a reţinut şutul lui Luis Diaz şi, până la final, cele două echipe s-au tatonat, niciuna nedorind să rişte, şi s-a intrat în cele două reprize regulamentare de prelungiri.

Columbienii au lovit bara transversală în minutul 99, la lovitura de cap a lui Lucumi, iar elveţienii l-au pus la încercare pe portarul Vargas, în minutul 104, la şutul lui Amdouni.

Xhaka a greşit flagrant, în minutul 115, oferindu-i mingea pe tavă , în careu, lui Campaz, însă acesta, deşi singur cu portarul Kobel, s-a grăbit şi a trimis peste poartă.

A fost, însă, scor alb şi după prelungiri, soarta calificării jucându-se la lovituri de departajare.

Quintero a început seria, marcând pentru columbieni, imitat de Xhaka. Davinson Sanchez a lovit bara transversală a porţii lui Kobel şi Amdouni i-a adus în avantaj pe elveţieni.

Campaz a egalat la 2, şutând pe sub portarul advers, în timp ce Akanji a trimis peste poartă cu o execuţie dezamăgitoare.

Kobel a apărat însă la Cucho Hernandez, iar Itten a făcut 3-2 pentru europeni.

Luis Diaz a egalat pentru columbieni numai că Ruben Vargas l-a învins pe portarul Camilo Vargas şi elveţienii înving cu 4-3 calificându-se în sferturi, unde va înfrunta Argentina.

Aşadar, se ştie care este programul sferturilor de finală: Franţa – Maroc (joi, 9 iulie); Spania – Belgia (vineri, 10 iulie); Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie) şi Argentina – Elveţia (duminică, 12 iulie).

Meciul Elveția - Columbia a fost cel mai slab de la Cupa Mondială 2026

După partida Argentina - Egipt 3-2 care a oferit un adevărat spectacol în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, duelul Elveția - Columbia 0-0, 4-3 d.l.d., ultimul din această rundă, a dezamăgit complet, scrie Digi Sport.

Partida nu a fost decisă în timpul regulamentar și a fost nevoie de prelungiri, după ce tabela a indicat 0-0 la finalul celor 90 de minute. A fost primul meci din faza optimilor de finală care și-a aflat învingătoarea la loviturile de departajare, unde Elveția s-a impus.

Cu puține ocazii notabile în cele două reprize din timpul regulamentar, duelul jucat la Vancouver (Canada) a intrat în „istoria neagră” a acestui turneu final.

Potrivit statisticienilor, raportul xG (goluri așteptate) înregistrat de cele două selecționate s-a ridicat la doar 0,7! Este cel mai mic scor înregistrat în timpul regulamentar la un meci de la Cupa Mondială 2026.

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ELVEŢIA: Kobel – Zakaria (Widmer 87), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez (Muheim 71) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni 103), Jashari (Djibril Sow 46), Ndoye (R. Vargas 90+2) – Embolo (Itten 87).

Selecționer: Murat Yakin

COLUMBIA: C. Vargas – Munoz, D. Sanchez, Lucumi (Yerry Mina 119), Mojica – J. Arias (Campaz 66), Lerma (R. Rios 82), Puerta, Luis Diaz – James Rodriguez (Quintero 66), Luis Javier Suarez (Cucho Hernandez 82).

Selecționer: Nestor Lorenzo.

Cartonaşe galbene: Xhaka 51, Zakaria 59, Muheim 105 / Luis Javier Suarez 60, D. Sanchez 95

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador)

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Editor : Liviu Cojan