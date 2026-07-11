CM 2026. Emmanuel Macron va fi la New York, în cazul în care echipa Franţei ajunge în finală

Absent de la semifinala Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania, care va avea loc marţi la Dallas, pentru că este Ziua Naţională a Franţei pe 14 iulie, Emmanuel Macron va fi însă la New York pe 19 iulie, dacă „Les Bleus” se vor califica în finală, relatează RMC Sport.

Nu este deloc surprinzător, a devenit aproape o tradiţie. Aşa cum a lăsat să se înţeleagă preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, jucătorii echipei naţionale a Franţei vor putea conta pe sprijinul său în cazul unei finale a Cupei Mondiale, în data de 19 iulie, la New York, scrie News.ro.

După ce a învins Marocul cu 2-0 joi, echipa Franţei ţinteşte a treia finală consecutivă la Cupa Mondială. Pentru aceasta, va trebui să o elimine pe „La Roja”, care a reuşit cu greu să învingă Belgia (2-1) vineri, la Los Angeles.

În cazul în care va ajunge în finală, echipa Franţei ar putea să-şi reîntâlnească marii rivali, argentinienii, care vor juca împotriva Elveţiei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sferturi. Sau va înfrunta câştigătoarea celui de-al treilea sfert de finală dintre Norvegia şi Anglia.

Editor : Ș.R.