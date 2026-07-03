CM 2026. Explicațiile FIFA pentru anularea golului egalizator al Croației, în prelungirile meciului cu Portugalia

Croatul Josko Gvardiol a marcat în prelungiri (90+13) împotriva Portugaliei (1-2) în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Însă, după consultarea VAR, arbitrul norvegian Espen Eskas a anulat golul din cauza unui ofsaid al pasatorului Mario Pasalic, detectat de senzorul încorporat în minge.

Depăşindu-l pe Ruben Neves pentru a relua cu stângul o pasă a lui Mario Pasalic (90+13), Josko Gvardiol a crezut că a egalat şi că a dus meciul în prelungiri. Însă arbitrul Eskas, invitat de VAR să vizioneze imaginile de la marginea terenului, a anulat golul din cauza unui ofsaid al celui care a dat pasa decisivă.

La originea centrării lungi şi precise venite din stânga de la Ivan Perisic, Pasalic nu pare totuşi să se afle într-o poziţie neregulamentară. Însă senzorii plasaţi în minge au arătat că aceasta fusese atinsă cu vârful părului de coechipierul său Igor Matanovic (înainte de a fi prelungită cu capul de fundaşul portughez Veiga, ceea ce a sporit confuzia), ceea ce l-a plasat pe Pasalic în poziţie de ofsaid.

După ce a vizionat imaginile şi oscilaţia senzorului în momentul în care mingea se afla la înălţimea capului lui Matanovic, arbitrul şi-a explicat decizia în faţa publicului: "Jucătorul croat cu numărul 20 (Matanovic) a atins mingea. Decizie finală: ofsaid". Spre marea dezamăgire a echipei croate şi a suporterilor acesteia.

Publicaţia croată Vecernji list relatează că Matanovic a recunoscut chiar el că a atins mingea. „Cred că am simţit un contact uşor cu părul”, a mărturisit atacantul echipei SC Freiburg (Germania). „Nu eram sigur 100%, aşa că l-am întrebat pe arbitru. Mi-a spus că a existat un contact uşor cu mingea şi că de aceea s-a semnalat offside, şi asta e tot”.

La două ore după încheierea meciului, FIFA a emis în cele din urmă un comunicat în care a explicat că aceşti senzori au dus la anularea golului egalizator al Croaţiei.

„Conform datelor furnizate de tehnologia Connected Ball integrată în mingea @adidasfootball Trionda, mingea oficială a turneului @FIFAWorldCup, s-a dovedit că jucătorul croat cu numărul 20, Igor Matanović, a intrat în contact cu adversarul în faza care a dus la golul împotriva Portugaliei, ceea ce i-a permis arbitrului să constate corect ofsaidul şi să anuleze golul”, a precizat FIFA.

Senzorii IMU integraţi în mingea Trionda sunt capabili să detecteze orice contact, chiar şi unul foarte uşor, afişat telespectatorilor în transmisiunea televizată sub forma unui „grafic cu bătăi de inimă”, oferind arbitrilor un nivel fără precedent de date pentru a lua decizii rapide şi precise.

Editor : B.E.