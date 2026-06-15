Microbiștii japonezi au devenit cunoscuți în întreaga lume pentru faptul că lasă stadioanele impecabile înainte de a pleca, iar acest lucru nu a fost diferit după remiza palpitantă, scor 2-2, de la Cupa Mondială, împotriva Olandei, scrie New York Times.

La câteva minute după ce Daichi Kamada egalase scorul, aducând un punct Japoniei în meciul de deschidere, fanii japonezi făceau curățenie în jurul lor pe stadionul AT&T din Dallas, strângând gunoaiele și aruncându-le în pungi uriașe de plastic pe care le aduseseră cu ei la meci.

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Fanii japonezi au devenit cunoscuți pentru asta.

„Suntem politicoși”, a spus Kayo Kita, un suporter japonez stabilit în New York. „Nu scandăm împotriva celeilalte echipe. De exemplu, am fost la amicalul împotriva Mexicului la Oakland (California) în septembrie anul trecut. Ne-am împrietenit cu suporterii mexicani. Bineînțeles, luptăm unii împotriva altora pe teren, dar ne conectăm și cu adversarii noștri. Asta aduc suporterii japonezi.”

„Dar, în același timp, nu vrem ca suporterii noștri să creadă că sunt acolo doar pentru a curăța stadionul. Suntem acolo pentru a câștiga meciurile, știi? Nu vreau ca fanii japonezi să fie faimoși doar pentru asta”, a completat el.

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Nu este nicidecum un lucru nou, iar fanii Japoniei au devenit virali pentru prima dată pentru comportamentul lor ordonat la Cupa Mondială din 2018 din Rusia - chiar și după o înfrângere chinuitoare care le-a pus capăt seriei în acea competiție. Au fost învinși în ultimul minut al meciului de Belgia în optimile de finală, în ciuda faptului că fuseseră cu două goluri în avantaj.

După acel meci, jucătorii japonezi au părăsit și ei vestiarul remarcabil de curat, cu un bilet scris de mână pe care scria „mulțumesc” în rusă.

Același lucru s-a întâmplat patru ani mai târziu și în Qatar, unde Japonia a obținut unele dintre cele mai faimoase victorii ale sale, împotriva Germaniei și Spaniei, clasându-se pe primul loc în Grupa E.

„Pentru japonezi, acesta este un lucru normal”, a spus Hajime Moriyasu, antrenorul echipei din 2022. „Când părăsești un loc, trebuie să-l lași mai curat decât era înainte.”

Editor : Ș.R.