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Foto CM 2026. Festivitate de deschidere a Cupei Mondiale la Toronto: au cântat Alanis Morissette şi Michael Buble

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Alanis Morissette interpretează imnul național al Canadei înaintea meciului din Grupa B a Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Canada și Bosnia și Herțegovina, la Stadionul Toronto, pe 12 iunie 2026, în Toronto, Ontario.Foto: MICHAEL STEELE / Getty Images / Profimedia

A sosit momentul Canadei în lumina reflectoarelor Cupei Mondiale din 2026, cu o ceremonie de deschidere plină de bucurie, la care au participat vedetele autohtone Alanis Morissette şi Michael Bublé, relatează BBC.

Suporterii canadieni au învăluit stadionul într-o mare de roşu înaintea primului meci împotriva Bosniei şi Herţegovinei şi au intonat spontan imnul naţional „O Canada” în timp ce intrau în Stadionul din Toronto.

Acest eveniment vine la o zi după ce turneul mondial a debutat joi în Ciudad de México, cu o altă ceremonie de deschidere, la care au participat Shakira şi artistul nigerian Burna Boy, notează News.ro.

Între timp, primul meci al SUA de la Los Angeles, care va avea loc mai târziu vineri, va include momente artistice susţinute de Katy Perry şi de rapperul Future.

Turneul din 2026 va fi găzduit de toate cele trei ţări şi se anunţă a fi cel mai mare din istorie, cu 48 de naţiuni participante.

„Suntem foarte entuziasmaţi. Aşteptăm acest moment de mult timp”, a spus Peter Giacobbe, un locuitor din Toronto care asistă la meciurile Canadei atât în Toronto, cât şi în Vancouver, al doilea oraş gazdă al ţării, împreună cu prietenul său Robert McIntosh.

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Alanis Morissette interpretează imnul național al Canadei înaintea meciului din Grupa B a Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Canada și Bosnia și Herțegovina, la Stadionul Toronto, pe 12 iunie 2026, în Toronto, Ontario.Foto: Profimedia

„Ne-am trezit azi-dimineaţă conştienţi că scriem împreună istorie în Canada”, a spus McIntosh.

Fanii echipei naţionale a Bosniei erau la fel de entuziasmaţi. Sute dintre ei au ajuns la stadion într-un marş separat, în urma suporterilor canadieni. Unii au declarat pentru BBC că au venit din ţara lor natală pentru a-şi vedea echipa jucând la Cupa Mondială pentru prima dată după 2014.

Alanis Morissette a interpretat imnul naţional în faţa unei mulţimi entuziasmate. Bublé, care a cântat alături de un cor, a condus fanii din tribune într-o interpretare antrenantă a piesei „Bring It on Home to Me”, a cântăreţului de soul din Mississippi, Sam Cooke.

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Michael Buble cântă în cadrul Paradei Națiunilor, înaintea meciului din Grupa B a Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Canada și Bosnia și Herțegovina, care a avut loc la Stadionul Toronto pe 12 iunie 2026, în Toronto, Ontario. Foto: Charlotte Wilson / Getty Images / Profimedia

Pe lângă Bublé şi Morissette, printre artiştii care au participat la ceremonia de deschidere a Canadei s-au numărat cântăreaţa canadiană Alessia Cara, cântăreaţa şi compozitoarea palestiniană Elyanna, precum şi Jessie Reyes şi Nora Fatehi, originare din Toronto.

A urcat pe scenă şi William Prince, un artist indigen din Manitoba.

Organizatorii au declarat că lista artiştilor a fost inspirată de comunităţile canadiene şi de „bogata diversitate” a ţării.

Înaintea meciului, crainicul de la Stadionul din Toronto a invitat publicul să „aplaude împreună cu noi pentru pace”.

Editor : B.E.

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