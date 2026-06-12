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CM 2026. FIFA a publicat salariul lui Gianni Infantino. Cât câştigă şeful fotbalului

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Gianni Infantino
Foto: Profimedia

În fiecare an, FIFA publică salariile tuturor angajaţilor săi. Gianni Infantino, preşedintele organizaţiei mondiale de fotbal, nu face excepţie.

Conducătorul italo-elveţian primeşte un salariu de bază brut de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,244 milioane de euro) în fiecare an.

În plus, Infantino primeşte un bonus anual, a cărui valoare variază. În 2025, acesta a fost de 2,2 milioane de dolari (1,8 milioane de euro). În total, preşedintele FIFA a câştigat, aşadar, 4,8 milioane de dolari (4,145 milioane de euro) până la începutul anului 2026.

Gianni Infantino s-a trezit criticat înainte de Cupa Mondială din 2026, pe fondul controverselor legate de preţurile biletelor şi de cazul arbitrului somalez Omar Artan, căruia i s-a interzis participarea la turneu de către Statele Unite.

„Nu controlăm totul. Discutăm, încercăm, dar uneori e bine să rămânem calmi. Lucrăm la toate. Încercăm să rezolvăm totul, credeţi-mă sau nu. Încercăm mereu să găsim o soluţie”, a spus Infantino referitor la arbitrul trimis înapoi în ţară.

Editor : Sebastian Eduard

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