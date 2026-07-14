Festivităţile au fost magnifice luni, la Oslo, capitala Norvegiei, unde echipa naţională de fotbal a fost primită cu fast, scrie News.ro. Tocmai întorşi din Statele Unite, după eliminarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 de Anglia (2-1 după prelungiri), jucătorii au fost primiţi de regele Harald înainte de a sărbători cu publicul în Piaţa Palatului Regal.

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Potrivit şefului operaţiunilor poliţiei locale, Lars Kostveit, aproximativ 90.000 de oameni s-au adunat pe străzi pentru a sărbători cea mai bună performanţă a Norvegiei la o Cupă Mondială.

În faţa unei mulţimi uriaşe adunate în faţa Palatului Regal, echipa a început acum faimoasa „Viking Row”, un ritual care imită vâslaşii unei corăbii vikinge.

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Prinţul moştenitor Haakon a asigurat acompaniamentul ritmic la tobă.

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Eroii norvegieni au defilat şi ei prin oraş cu un autobuz descoperit, strecurându-se printre miile de oameni care veniseră să-i încurajeze. „Este pur şi simplu incredibil să vedem tot sprijinul pe care îl primim şi cum întreaga ţară este în spatele nostru”, a declarat Martin Ödegaard, căpitanul echipei, pentru postul public de televiziune NRK. „Atât de multă bucurie, zâmbete şi voie bună. Este cu adevărat fantastic.”

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NRK relatează, de asemenea, că Erling Haaland nu a participat la festivităţile publice din cauza unui zbor programat. Cu toate acestea, el a fost totuşi prezent la recepţia găzduită de regele Harald.

Editor : B.E.