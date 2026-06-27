CM 2026. Franța a învins Norvegia și ambele echipe merg mai departe

Echipa naţională a Franţei a dispus vineri seara, scor 4-1, de reprezentativa Norvegiei, într-un meci din grupa I a Cupei Mondiale. Nordicii au ratat un penalti.

La Foxborough toată lume aştepta duelul dintre Mbappe şi Haaland, dar la rampă a ieşit Balonul de Aur al anului trecut, Ousmane Dembele. Însă Mbappe şi-a făcut simţită prezenţa încă din primul minut, când a lovit bara porţii lui Selvik.

Golul a venit destul de repede, în minutul 7, când Mbappe a fost omul cu assistul şi Dembele a deschis scorul. Cei doi au conlucrat şi la golul din minutul 20, cu Dembele autor, dar norvegienii au revenit în joc după numai un minut, prin golul lui Thelo Asgaard.

Dembele şi-a completat însă tripla, în minutul 32, şi la pauză francezii aveau avantaj de două goluri.

În partea secundă, Maignan a apărat un penalti executat de Jorgen Strand Larsen, în minutul 50, pentru ca în minutul 72 tot goalkeeperul Les Bleus să scoată şutul lui Bobb, din careu.

Desire Doue a marcat al patrulea gol al cocoşilor galici, în al patrulea minut al prelungirilor, iar Franţa – Norvegia s-a încheiat 4-1, o victorie pe care francezii au dedicat-o şi selecţionerului Didier Deschamps, care şi-a înmormântat mama în aceste zile, el fiind înlocuit pe banca echipei de secundul Guy Stephan.

Francezii au câştigat grupa I, cu 9 puncte, evittând jumătatea de tablou cu Argentina şi Brazilia. Norvegia este a doua, cu 6 puncte – ambele echipe mergând în şaisprezecimi. Senegal, cu 3 puncte, mai speră în calificare, în timp ce Irak a încheiat fără punct turneul final.

Citiți și:

Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente

Editor : Liviu Cojan