CM 2026. Franţa a învins Senegal în primul meci de la turneul final. Mbappe a făcut spectacol

Echipa naţională a Franţei a învins marţi seara, scor 3-1, echipa naţională a Senegalului, în grupa I a Cupei Mondiale.

Vicecampioana mondială a debutat cu dreptul la Mondiale, după un meci în care elevii lui Deschamps au trecut greu de Senegal, câştigătoarea de pe teren a Cupei Africii, relatează News.ro.

Senegalezii au fost mai periculoşi în prima parte şi au avut cele mai mari ocazii ale reprizei. Mai întâi Nicolas Jackson a lovit bara, în minutul 25, pentru ca Ismaila Sarr să rateze incredibil în al şaselea minut de prelungire, şutând peste poartă din marginea careului mic.

Francezii şi-au revenit însă în partea secundă. Edouard Mendy a intervenit la Doue, în minutul 53, apoi la şutul lui Mbappe, patru minute mai târziu. O intrarea a lui Sadio Mane la Mbappe, din minutul 60 a fost aproape să aducă un penalti pentru Les Bleus, dar după vizionarea VAR, arbitrul a decis că nu s-a comis nici o infracţiune şi meciul a continuat.

Minutul 66 a adus şi deschiderea scorului, Mbappe înscriind după o pasă genială a lui Olise.

Senegal a marcat în minutul 68, dar reuşita lui Nicolas Jackson a fost anulată pentru ofsaid, iar nou intratul Barcola a majorat avantajul cu un gol înscris în minutul 82, după un assist excelent al lui Rabiot.

Mbaye a redus din diferenţă în minutul 90+5, însă speranţele africanilor au fost distruse foarte repede de Mbappe, care a înscris la faza imediat următoare, cu un şut superb de la 25 de metri.

Atacantul lui Real Madrid a ajuns astfel la al 14-lea gol marcat în 15 meciuri disputate la turneele finale ale Cupei Mondiale.

Maignan a salvat de pe linia porţii la ultima fază a meciului, pe un contraatac al senegalezilor şi Franţa s-a impus cu 3-1 în faţa Senegalului, fiind prima în grupa I a Cupei Mondiale.

FRANŢA: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele (Barcola 80), Doue (Cherki 87) – Mbappe.

Selecționer: Dider Deschamps

SENEGAL: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – L. Camara (H. Diarra 76), Idrissa Gueye (Pathe Ciss 88), Pape Gueye (Ndiaye 83) – Sarr (Mbaye 75), N. Jackson (Bamba Dieng 83), Mane.

Selecționer: Pape Thiaw

Arbitru: Alireza Faghani (Australia)

Editor : Liviu Cojan