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CM 2026. Franța nu a obținut ce a reușit Donald Trump. FIFA i-a refuzat cererea

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jucatori ai frantei la cm 2026
Foto: Profimedia
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Din articol
Franța a contestat cartonașul lui Michael Olise. FIFA a menținut sancțiunea Dacă Olise va primi un nou cartonaş galben împotriva Marocului, va fi suspendat pentru o eventuală semifinală

Cartonaşul galben primit de Michael Olise în timpul meciului câştigat cu 1-0 de Franţa împotriva Paraguayului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, a fost menţinut de FIFA, a anunţat selecţionerul Didier Deschamps într-o conferinţă de presă susţinută miercuri, relatează Digi Sport.

FIFA a luat o decizie extrem de controversată, la cererea lui Donald Trump, pentru meciul SUA - Belgia, scor 1-2, din optimile Cupei Mondială 2026, și a creat un precedent extrem de periculos. Forul intercontinental a decis să suspende cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul cu Bosnia, scor 2-0, din șaisprezecimi. Atacantul a jucat apoi titular cu Belgia, dar nu a reușit mare lucru.

Franța a contestat cartonașul lui Michael Olise. FIFA a menținut sancțiunea

„Situaţia cartonaşului galben a rămas neschimbată. Am primit o notificare de la FIFA în această dimineaţă, rămâne valabil", a declarat selecţionerul Franţei în cadrul conferinţei de presă premergătoare meciului, desfăşurată la Gillette Stadium, în zona metropolitană a oraşului Boston, potrivit Agerpres.

A doua zi după meci, Federaţia franceză de fotbal (FFF) a solicitat anularea cartonaşului primit de Olise, argumentând că faultul pentru care fusese sancţionat coordonatorul de joc al „albaştrilor” nu avusese, de fapt, loc.

Dacă Olise va primi un nou cartonaş galben împotriva Marocului, va fi suspendat pentru o eventuală semifinală

În minutele adiţionale ale unui meci foarte tensionat, Olise (24 de ani, 22 de selecţii) a fost sancţionat de arbitrul uzbec Ilgiz Tantashev în urma unui conflict cu paraguayanul Matias Galarza, deşi imaginile arată clar că nu şi-a atins adversarul.

Jucătorul lui Bayern Munchen şi-a dus degetul la buze, iar câteva clipe mai târziu, mijlocaşul paraguayan s-a prăbuşit pe teren, mimând o lovitură în faţă primită din partea francezului, fapt ce l-a determinat pe arbitru să-l avertizeze pe Olise.

După respingerea apelului FFF, dacă Olise va primi un nou cartonaş galben în sfertul de finală de joi împotriva Marocului, va fi suspendat pentru o eventuală semifinală.

Bradley Barcola şi Manu Kone, care au fost de asemenea avertizaţi în meciul cu Paraguay, riscă aceeaşi suspendare dacă primesc un nou cartonaş galben în partida cu „Leii din Atlas”.

Editor : Liviu Cojan

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