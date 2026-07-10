CM 2026. Franţa, prima semifinalistă, după ce a învins Marocul

Echipa naţională a Franţei a învins joi seara, scor 2-0, echipa naţională a Marocului, în primul meci din sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Franţa este prima echipă calificată în semifinale.

Elevii lui Deschamps au început în forţă la Boston şi Bono a respins şutul lui Mbappe, din minutul 4. Imediat, portarul marocan a scos şi la lovitura de cap a lui Upamecano, iar Dembele a trimis peste poartă, în minutul 18.

Mazraoui l-a faultat în careu pe Mbappe şi arbitrul Facundo Tello a dictat penalti după trei minute de aşteptare, dar Bono a respins execuţia slabă a lui Mbappe. Prima repriză s-a încheiat cu ocazia lui Desire Doue, însă Bono a fost la post în minutul 35 şi scorul pauzei a fost unul alb.

Les Bleus au schimbat însă tonul înfruntării în partea secundă, sancţionând jocul defensiv al africanilor.

Mai întâi a deschis scorul Mbappe, cu o execuţie superbă la care Diop a fost doar spectator, în minutul 60, pentru ca, după şase minute, Dembele să marcheze cu un şut de la 18 metri şi să rezolve problema învingătoarei.

Mbappe a ieşit în minutul 77, după un contact mai dur, Deschamps nedorind să rişte în ceea ce îl priveşte pe atacantul lui Real Madrid, golgeter al turneului final, alături de Messi, cu câte opt reuşite fiecare.

Până la final marocanii au trimis primul şut pe poartă în minutul 83, când Maignan a scos la Ounahi, şi Franţa devine prima echipă calificată în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după 2-0 cu Maroc.

FRANŢA: Maignan – Kounde (Malo Gusto 87), Upamecano, Saliba, Digne – M. Kone (Zaire-Emery 70), Rabiot - Dembele, Olise, D. Doue (Barcola 77) – Mbappe (Mateta 77).

Selecționer: Didier Deschamps

MAROC: Bounou – Hakimi, Mazraoui, I. Diop, Salah-Eddine (Ouahdi 74) – Bouaddi (S. Amrabat 62), El Aynaoui – Brahim Diaz (Yassine 74), Ounahi, Talbi (Sbai 85) – El Khannouss (Rahimi 62).

Selecționer: Mohamed Ouahbi

Cartonaşe galbene: - / I. Diop 63

Arbitru: Raul Facundo Tello (Argentina)

În semifinale, Franţa, aflată a treia oară consecutiv în penultimul act, va evolua cu învingăgoarea partidei dintre Spania şi Belgia.

Record la Franța - Maroc: Ayyoub Bouaddi, al doilea cel mai tânăr jucător din sferturile Cupei Mondiale, după Pele

Concret, la vârsta exactă de 18 ani și 280 de zile, Ayyoub Bouaddi a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care prinde primul 11 într-un meci din sferturile Cupei Mondiale, scrie Digi Sport.

Un singur jucător îl depășește la acest capitol pe starul celor de la Lille. Nimeni altul decât Pele, titular pentru Brazilia la Cupa Mondială din 1970, la meciul cu Țara Galilor, la vârsta exactă de 17 ani și 239 de zile.

De altfel, cu patru goluri și șase pase decisive, Pele reușea să "care" Brazilia către titlul mondial, o performanță pe care foarte probabil nu o va reuși niciun alt jucător minor la Cupa Mondială.

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Editor : Liviu Cojan