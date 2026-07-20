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Video&Foto CM 2026: Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la festivitatea de premiere

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Lamine Yamal and Keyne
Lamine Yamal și fratele său mai mic Keyne. Sursa foto: X
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Din articol
Keyne, vedeta festivităților de pe MetLife Stadium De ce a lipsit tatăl lui Lamine Yamal de la Cupa Mondială

Keyne, fratele vitreg în vârstă de doar trei ani și jumătate al lui Lamine Yamal, a devenit unul dintre personajele-surpriză ale festivităților de după câștigarea Cupei Mondiale de către Spania. Imaginile cu micuțul sărbătorind pe gazon și alături de jucătorii „La Roja” au devenit virale pe rețelele sociale.

Spania a cucerit duminică seară Cupa Mondială, după victoria cu 1-0, după prelungiri, în fața Argentinei, în finala disputată pe stadionul MetLife din New York.

Dincolo de performanța echipei lui Lamine Yamal, atenția fanilor a fost atrasă de fratele său vitreg, Keyne, care a fost prezent la momentele de sărbătoare.

Lamine Yamal și Keyne. Sursa foto: Profimedia Images
Lamine Yamal și Keyne. Sursa foto: Profimedia Images
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Lamine Yamal și Keyne. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 1 din 5
Lamine Yamal și Keyne. Sursa foto: Profimedia Images
Keyne, fratele lui Lamine Yamal. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 2 din 5
Keyne, fratele lui Lamine Yamal. Sursa foto: Profimedia Images
Keyne, fratele lui Lamine Yamal. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 3 din 5
Keyne, fratele lui Lamine Yamal. Sursa foto: Profimedia Images
Keyne și Marc Cucurella. Sursa foto: Profimedia Images | Poza 4 din 5
Keyne și Marc Cucurella. Sursa foto: Profimedia Images
Lamine Yamal and Keyne. Sursa foto: X | Poza 5 din 5
Lamine Yamal and Keyne. Sursa foto: X
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Keyne, vedeta festivităților de pe MetLife Stadium

În vârstă de trei ani și jumătate, Keyne a fost unul dintre cei mai urmăriți membri ai familiei lui Lamine Yamal pe parcursul turneului final. De-a lungul competiției, imaginile cu reacțiile sale din tribune, unde a urmărit meciurile în brațele tatălui său, au devenit populare pe rețelele sociale.

După fluierul final al meciului cu Argentina, micuțul a intrat pe gazonul stadionului MetLife, unde a lovit mingea și a participat la festivitățile de premiere. El a urcat inclusiv pe podiumul oficial, unde a salutat mai mulți oficiali și a fost surprins ținând în mâini trofeul Cupei Mondiale și o minge oficială a competiției.

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Unul dintre cele mai emoționante momente a fost reîntâlnirea cu Lamine Yamal, când Keyne a alergat spre fratele său și i-a sărit în brațe imediat după finală.

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Micuțul a atras atenția și prin interacțiunea cu mai mulți polițiști din statul New Jersey, unul dintre aceștia punându-i cascheta pe cap, spre amuzamentul celor prezenți.

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În timpul Cupei Mondiale, Lamine Yamal a vorbit despre relația specială pe care o are cu fratele său vitreg: „Mă emoționează să-mi văd fratele fericit, să o văd pe mama mea trăind viața la care a visat întotdeauna și să-mi văd prietenii fericiți. În cele din urmă, asta îmi doresc. Este cel mai frumos vis pe care îl poate avea un copil, mult dincolo de fotbal sau de orice altceva. Înseamnă enorm de mult pentru mine. E ca și cum ar fi propriul meu fiu. Și îl ador”, a declarat fotbalistul pentru DAZN.

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După finala de la New York, Yamal a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la festivități, inclusiv una în care apare alături de Keyne, ținând împreună trofeul Cupei Mondiale. Keyne este fratele vitreg al lui Lamine Yamal, fiind copilul mamei fotbalistului și al actualului său partener.

De ce a lipsit tatăl lui Lamine Yamal de la Cupa Mondială

Tatăl lui Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, nu a fost prezent la Cupa Mondială din 2026. Acesta a explicat, într-un mesaj public, că suferă de crize de epilepsie și urmează un tratament medicamentos, motiv pentru care a decis să nu călătorească în Statele Unite.

„Aș putea fi aici, chiar în acest moment, sub influența stresului sau a emoțiilor, și să am o criză fără să-mi dau seama. (...) Așa că e mai bine să rămân acasă și să urmăresc totul de aici”, a explicat acesta.

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Editor : M.I.

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