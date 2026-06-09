CM 2026. Furia fanilor față de interdicțiile de călătorie și restricțiile de viză din SUA: „Campionat Mondial pentru ei, nu pentru noi”

Când echipa de fotbal a Irakului s-a calificat la Campionatul Mondial la sfârșitul lunii martie, Abdulla Adnan a cumpărat bilete pentru meciurile țării sale împotriva Norvegiei și Franței, care vor avea loc luna aceasta în orașele americane Boston și Philadelphia, scrie BBC.

„Să merg la un meci, pe stadion, în mijlocul mulțimii, să încurajez și să-mi văd echipa – pentru mine asta valorează cât lumea întreagă”, spune el. „Este un sentiment cu care nimic altceva nu se compară.” Este doar a doua oară când Irakul se califică la Campionatul Mondial – prima dată a fost în 1986.

Însă obținerea unei vize se dovedește foarte dificilă.

Interdicții de călătorie, restricții severe, rate ridicate de respingere a vizelor

Și Adnan nu este singurul. Fanii din mai mult de un sfert dintre țările participante la Campionatul Mondial se confruntă cu interdicții de călătorie, restricții mai severe sau rate ridicate de respingere a vizelor, potrivit unei analize a datelor de călătorie realizate de BBC World Service.

Totuși, Irakul nu se află pe lista interdicțiilor de călătorie impuse de Trump, așa că, în cazul lui Adnan, obstacolul a fost unul neașteptat.

După începutul războiului SUA-Israel cu Iranul, Statele Unite au suspendat serviciile consulare obișnuite în Irak din motive de securitate regională. Asta înseamnă că nu mai există niciun loc în țară unde Adnan și alți suporteri irakieni să poată obține vize, deoarece trebuie să participe la un interviu în persoană.

Astfel, Adnan a călătorit în Iordania vecină pentru a încerca să obțină o viză la ambasada SUA de acolo. Însă, când a ajuns la programare, personalul i-a spus că, deoarece nu este cetățean iordanian, ambasada respectivă nu îi poate elibera o viză.

Biletele la meci și călătoria în Iordania l-au costat aproximativ 1.800 de dolari.

Adnan s-a gândit să aplice pentru viză în Turcia, dar procesul putea dura până la două săptămâni, iar el a decis că nu își poate permite să stea atât de mult timp departe de casă. În cele din urmă, a renunțat la încercarea de a obține viză.

Și alte obstacole provoacă furie și dezamăgire

Fani din mai multe țări au declarat pentru BBC World Service că și alte obstacole provoacă furie și dezamăgire pe scară largă.

Una dintre bariere este lista președintelui Trump cu interdicții și restricții sporite privind vizele pentru anumite țări, inclusiv patru participante la Campionatul Mondial – Haiti, Iran, Senegal și Coasta de Fildeș. Asta înseamnă că cetățenii acestor țări nu pot primi tipul de viză de vizitator recomandat de autoritățile americane pentru suporteri.

Politicile stricte de imigrație și măsurile împotriva migranților fără acte au fost o parte esențială a campaniei de realegere a lui Trump în 2024. Autoritățile americane spun că sistemul trebuie să fie riguros din cauza provocărilor generate de fluxul mare de persoane care traversează granițele țării.

Julien Kouadio Adonis, din asociația fanilor din Coasta de Fildeș, Comitetul Național pentru Susținerea „Elefanților”, afirmă: „Este o formă de segregare care nu îndrăznește să-și spună numele, dar dovezile există. Nicio țară europeană nu s-a confruntat cu astfel de restricții. De ce Africa?”

Asociația lui trimite de obicei un grup de suporteri la Campionatul Mondial, însă anul acesta a decis să nu mai încerce deloc să meargă în SUA din cauza regulamentelor.

Deși este ușurat că astfel evită ceea ce el numește prețuri „exorbitante” ale biletelor, Adonis consideră că o țară care nu dorește să primească suporteri ai echipelor calificate nu ar trebui să găzduiască un Campionat Mondial.

„Fotbalul este un spectacol, iar un spectacol are nevoie de oameni care să-l urmărească”, spune el.

42 de țări beneficiază de un program de scutire de viză

42 de țări, în general mai bogate, beneficiază de un program de scutire de viză, prin care cererile se fac online prin Sistemul Electronic de Autorizare a Călătoriei (Esta). Acesta costă aproximativ 40 de dolari. Nicio țară africană nu se află pe această listă.

Viza recomandată de SUA pentru fanii Campionatului Mondial costă 185 de dolari, iar solicitanții trebuie să participe la un interviu în persoană. Departamentul de Stat afirmă că aceștia trebuie să demonstreze „intenția de a părăsi Statele Unite după călătorie și/sau capacitatea de a acoperi toate costurile deplasării”.

Totuși, în luna mai, SUA au anunțat că vor elimina obligația unor depozite de până la 15.000 de dolari pentru persoanele din țări calificate la Campionatul Mondial precum Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Senegal și Tunisia, cu condiția să dețină bilete valide la meciuri. Suporterii din Senegal și Coasta de Fildeș trebuiau însă să obțină vize înainte de decembrie, moment după care au început restricțiile.

Fanul senegalez Aliou Ngom a participat la ultimele două Campionate Mondiale din Qatar și Rusia. Pentru el, unul dintre punctele culminante ale turneului este să vadă „culturi din întreaga lume reunindu-se”.

Un cantonament în SUA pentru echipa feminină de baschet a Senegalului a fost anulat anul trecut după ce mai multe jucătoare au primit refuz de viză, iar Ngom, la fel ca Adonis, a considerat că nu are rost să mai aplice pentru viză ca simplu fan.

Despre rata de respingere

Analiza BBC asupra datelor Departamentului de Stat al SUA a arătat că rata de respingere a vizelor pentru cetățenii a 11 dintre cele 48 de țări calificate la Campionatul Mondial a fost mai mare de 40%. Aceste cifre includ toate tipurile de solicitanți, nu doar fani ai fotbalului.

Prin comparație, rata medie de respingere pentru vizele de afaceri B1 și turistice B2 – cele recomandate suporterilor – este de 34% pentru toate țările.

Datele acoperă perioada octombrie 2024 – septembrie 2025 și nu îi includ pe fanii care au aplicat în ultimele opt luni. Cele 11 țări sunt Ecuador, Egipt, Haiti, Algeria, Uzbekistan, Capul Verde, Iordania, Iran, Republica Democrată Congo, Ghana și Senegal.

În condițiile unei rate ridicate de respingere, fanilor din aceste țări le este greu să decidă dacă merită să cheltuie sume mari pe bilete înainte de a aplica pentru o viză pe care s-ar putea să nu o primească niciodată.

Dacă își cumpără biletele direct de la FIFA, le pot revinde ulterior pe site-ul FIFA contra unei taxe și pot folosi sistemul FIFA Pass pentru a accelera procesul de solicitare a vizei.

„FIFA Pass este un pas pozitiv deoarece încearcă să ofere prioritate la programările pentru interviurile de viză deținătorilor de bilete”, spune Celine Atallah, care conduce o firmă de avocatură specializată în imigrație lângă Boston, Massachusetts.

Dar ea adaugă că, deși procesul devine mai rapid, asta nu înseamnă că șansele de aprobare cresc.

„Sistemul de vize este portarul invizibil al Campionatului Mondial”, spune Atallah. „FIFA poate vinde un bilet, dar guvernul SUA decide cine primește viză, iar CBP [Customs and Border Protection] decide cine intră efectiv în țară.”

Nimeni nu are vreo garanție

Chiar și cu viză, nimeni nu are garanția că va fi admis în SUA, deoarece ofițerii de frontieră pot refuza intrarea la sosire.

Abu Kass este liderul asociației suporterilor de fotbal din Iordania, o țară unde 57% dintre cererile de viză pentru SUA au fost respinse în anul încheiat în septembrie 2025.

„Au respins oameni în ultimele trei-patru luni”, spune el, adăugând că nu cunoaște niciun suporter care să fi primit viză. Asociația suporterilor iordanieni din SUA a declarat pentru BBC că știe doar de un singur fan iordanian care a obținut viză.

Kass spune că s-a prezentat la interviu în capitala Amman cu peste 42 de documente, însă cererea sa a fost respinsă. SUA nu oferă explicații atunci când refuză o viză.

„Acest Campionat Mondial nu este al nostru”, spune Kass. „Nu este pentru arabi, este pentru ei. Dacă liderul asociației suporterilor a fost refuzat, atunci cine va fi acceptat?”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru BBC că administrația este „pregătită să primească vizitatori din întreaga lume pentru cel mai mare și mai important Campionat Mondial FIFA din istorie” și că „majoritatea fanilor din străinătate nu au nevoie de FIFA Pass deoarece sunt cetățeni ai Canadei sau ai uneia dintre cele 42 de țări care beneficiază de călătorii fără viză” ori dețin deja o viză.

Instituția a precizat că, în fiecare caz, „vom acorda timpul necesar pentru a ne asigura că solicitantul nu reprezintă un risc pentru siguranța și securitatea Statelor Unite” și că „analizăm fiecare cerere individual, după verificări riguroase și evaluări amănunțite pentru a stabili dacă persoana este eligibilă conform legislației americane”.

Preocupările SUA

Departamentul pentru Securitate Internă este preocupat de persoanele care rămân în țară după expirarea vizelor și spune că au existat peste 538.000 de cazuri de depășire a perioadei legale de ședere între octombrie 2023 și septembrie 2024. Pew Research Center estimează că, în 2023, înaintea măsurilor dure împotriva migranților fără acte promovate de Trump, existau aproximativ 14 milioane de imigranți care trăiau ilegal în SUA.

Țările care au găzduit ultimele patru Campionate Mondiale au creat sisteme speciale de vize pentru suporteri, deși aprobarea documentelor de călătorie nu era nici acolo garantată.

Canada și Mexic sunt co-gazde ale turneului, însă 78 dintre cele 104 meciuri, inclusiv finala, vor avea loc în orașe din SUA.

Sistemele de imigrație și vize ale Canadei și Mexicului diferă de cel american. Niciuna dintre aceste țări nu a impus interdicții de călătorie pentru anumite state, deși Canada, la fel ca SUA, a introdus recent restricții pentru țările afectate de focarul de Ebola din Africa, inclusiv Republica Democrată Congo, calificată la Mondial.

Canada solicită date biometrice pentru cererile de viză, iar în două dintre țările calificate la Campionatul Mondial – Iran și Capul Verde – nu există centre canadiene unde oamenii să poată face scanările necesare.

Canada nu publică ratele de refuz pe tipuri de viză sau pe țări, însă rata generală de respingere pentru 2025 a fost de 54%.

Mexicul nu publică date privind refuzurile de viză. Solicitanții trebuie să aplice în persoană la o ambasadă sau consulat. Dintre țările calificate la Campionatul Mondial, există opt – Capul Verde, Republica Democrată Congo, Coasta de Fildeș, Senegal, Uzbekistan, Bosnia și Herțegovina, Tunisia și Irak – unde Mexicul nu are reprezentanțe diplomatice pentru depunerea cererilor.

Editor : M.C