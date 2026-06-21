CM 2026. Germania a învins greu Coasta de Fildeș. Golul victoriei, marcat în prelungiri

Echipa naţională a Germaniei a învins sâmbătă seara, scor 2-1, echipa naţională a Coastei de Fildeş, în grupa E a Cupei Mondiale. Nemţii au reuşit victoria printr-un gol în minutul 90+4.

Germania a început în forţă la Toronto şi Kai Havertz a şutat peste poartă încă din primul minut al meciului. Tot Havertz a expediat o lovitură de cap periculoasă, respinsă de portarul Yahia Fofana în minutul 10.

Opt minute mai târziu Musiala a trimis peste bara transversală, pentru ca Pavlovici să înscrie în minutul 22, dar golul a fost anulat pentru fault în atac, la portarul ivorian.

Kessie a deschis scorul pentru africani, în minutul 29, înscriind din careu, iar nemţii au mai avut un gol anulat, în minutul 39, la Havertz.

Ivorienii au avut primele ocazii ale reprizei secunde, dar inspiraţia l-a ajutat din nou pe Nagelsmann. Intraţi în minutul 60, assistul lui Amiri şi golul lui Undav au adus egalarea după numai trei minute.

Pe final s-a jucat pe contre. Adingra a primit în careu, singur cu portarul, dar a preluat greşit şi germanii au plecat pe contraatac, iar Nathaniel Brown a şutat periculos, însă Fofana a apărat.

Undav a reuşit dubla în minutul 90+4 şi Germania – Coasta de Fildeş s-a încheiat 2-1. Echipa lui Julian Nagelsmann conduce cu 6 puncte în grupa E, iar Coasta de Fildeş e a doua, cu 3 puncte.

GERMANIA: Neuer – Kimmich, J. Tah, Schlotterbeck (Rudiger 46), N. Brown – Nmecha, A. Pavlovic (Amiri 60) – L. Sane (Leweling 60), Musiala (Undav 60), Wirtz – Kai Havertz (Goretzka 85).

Selecționer: Julian Nagelsmann

COASTA DE FILDEŞ: Y. Fofana – Singo (G. Doue 82), Kossounou, Agbadou, Konan – Sangare (S. Fofana 75) – A. Diallo (Adingra 75), Kessie, Inoau Oulai, Diomande (Pepe 85) – Bonny (Guessand 75).

Selecționer: Emerse Fae

Cartonaşe galbene: -

Arbitru: Juan Gabriel Benitez (Paraguay)

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Editor : Liviu Cojan