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CM 2026. Germania – Curacao, scorul Cupei Mondiale, până acum

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Germania Curacao
Foto: Profimedia
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Germania a ”dat de pământ” cu Curacao în repriza secundă!

Nemții au „spulberat” echipa din Curacao și au făcut show la debutul la Mondial. Germania a început în forță aventura de la Cupa Mondială 2026 și a oferit cea mai categorică victorie de până acum la turneul final.

Nemții au avut nevoie de doar șase minute pentru a deschide scorul. Nmecha a finalizat elegant din interiorul careului și a confirmat superioritatea evidentă a favoriților încă din debutul confruntării, scrie DigiSport.

Germania a continuat să atace, iar Sane a fost aproape de 2-0 câteva minute mai târziu. Totuși, surpriza a venit în minutul 21. Curacao a profitat de un contraatac rapid, iar Comenencia a șutat puternic și l-a învins pe portarul german pentru 1-1.

Egalarea nu i-a destabilizat pe elevii lui Nagelsmann, care au apăsat din nou accelerația și au revenit în avantaj în minutul 38, prin Schlotterbeck.

Finalul primei reprize a fost dominat în totalitate de Germania. După mai multe ocazii importante, Nmecha a obținut un penalty în prelungiri, după un fault comis de Bazoer.

Kai Havertz și-a asumat responsabilitatea și a transformat fără emoții lovitura de la 11 metri, iar Germania a intrat la cabine cu un avantaj confortabil, 3-1.

Germania a ”dat de pământ” cu Curacao în repriza secundă!

Partea secundă a început exact cum și-ar fi dorit selecționata germană. În minutul 47, Musiala a finalizat excelent o acțiune construită de Kimmich și a dus scorul la 4-1.

Curacao a încercat să reacționeze și chiar a trimis mingea în poartă prin Margaritha, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

De partea cealaltă, Germania nu a mai ridicat piciorul de pe accelerație. Brown și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 68, cu primul său gol pentru naționala Germaniei, iar diferența a devenit una uriașă.

Ultimele minute s-au transformat într-un adevărat coșmar pentru formația pregătită de Dick Advocaat. Undav a înscris pentru 6-1 în minutul 78, iar Havertz a închis tabela în minutul 88 cu un șut spectaculos din unghi.

La final, Germania s-a impus cu 7-1 și a transmis un mesaj clar rivalelor din Grupa E și nu numai. Cu nouă victorii consecutive înaintea turneului și o prestație impresionantă la debut, echipa lui Julian Nagelsmann confirmă statutul de candidată serioasă la câștigarea Cupei Mondiale.

Pentru Curacao, prima participare din istorie la un Campionat Mondial începe cu o lecție dură, însă reprezentativa din Caraibe va încerca să lase în urmă acest eșec și să producă surprize în următoarele meciuri din grupă.

Editor : Sebastian Eduard

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