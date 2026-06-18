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CM 2026: Ghana a învins Panama, golul decisiv a fost înscris în minutul 90+5

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FIFA 2026: Ghana V Panama
Foto: Profimedia
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Selecţionata Ghanei a învins reprezentativa statului Panama, scor 1-0, joi dimineaţă, la Toronto, într-un meci disputat în grupa L de la Cupa Mondială.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Caleb Yirenkyi, în minutul 90+5.

Panama: Mosquera - Blackman (Godoy - 90), Andrade, Córdoba - Murillo, Ramos, Harvey, Martínez (Londono -73), Rodríguez (Diaz - 74) - Bárcenas, Waterman (Fajardo - 63). Selecţioner:

Ghana: Ati-Zigi (Asare - 46) - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Owusu (Sibo - 78), Yirenkyi - Nuamah (Fatawu - 58), Jordan Ayew (Adu - 87), Semenyo - Sulemana (Thomas-Asante - 58). Selecţioner: Carlos Queiroz

Meciul a fost arbitrat de suedezul Glenn Nyberg.

În celălalt meci al grupei L, Anglia a învins Croaţia, scor 4-2.

În etapa următoare, la 23 iunie, au loc meciurile Anglia - Ghana şi Panama - Croaţia.

Editor : B.E.

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