Live TV

CM 2026. Gianni Infantino, despre controversatele pauze de hidratare de la Cupa Mondială: „FIFA nu câştigă absolut nimic din asta”

Data publicării:
Fußball | Herren | FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 | Gruppe I | Frankreich vs. Irak | 22.06.2026
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat marţi pauzele obligatorii de hidratare introduse în toate meciurile acestei Cupe Mondiale de fotbal „din cauza căldurii” şi a subliniat că măsura este „aceeaşi pentru toată lumea”.

„Motivul acestor pauze este în mod clar căldura”, a explicat Infantino într-un interviu acordat EFE la New York, adăugând că „într-o Cupă Mondială în care joci opt meciuri în 39 de zile, este foarte important să poţi avea un moment de odihnă”.

Măsura a fost adoptată invocând temperaturile ridicate înregistrate pe diverse stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic, dar a atras critici din partea antrenorilor, jucătorilor şi fanilor, care consideră că ea perturbă fluxul natural al jocurilor. Pauzele durează aproximativ trei minute, iar uneori chiar şi cu o jumătate de minut mai mult, nptează Agerpres.

Infantino a susţinut că FIFA trebuie „să ofere condiţii egale tuturor” şi că permiterea pauzelor doar în anumite meciuri ar oferi unor echipe un avantaj faţă de altele.

„Este foarte greu de acceptat că un antrenor poate influenţa un meci făcând ajustări pentru că este cald, dar nu are aceeaşi oportunitate într-un alt meci când este puţin mai răcoare. De aceea există aceste pauze în fiecare meci”, a adăugat el.

Ca răspuns la suspiciunile că întreruperile ar putea fi cauzate de interese comerciale sau legate de televiziuni, Infantino a fost categoric: „FIFA nu câştigă absolut nimic din asta. Toate contractele au fost deja semnate în prealabil, deci nu este o problemă economică; pentru noi, este una pur sportivă.”

Oficialul a amintit că şi la ultima finală a Ligii Campionilor a existat o pauză de hidratare, în ciuda faptului că s-a jucat seara, fără temperaturi extreme.

„Un meci mare, o mare finală. Pauzele au fost respectate şi nimeni nu a spus nimic”, a afirmat el.

El a recunoscut că pauzele pot influenţa meciurile, deşi a evitat să comenteze dacă acest impact este pozitiv sau negativ: „Poate avea un impact asupra rezultatului? Nu ştiu, poate, este posibil. Este un lucru rău sau unul bun? Nu ştiu, vom analiza totul”, a spus el.

Infantino, o prezenţă obişnuită în tribune în primele două săptămâni ale Cupei Mondiale, a subliniat că turneul arată „o mare intensitate a jocului” şi că echipele „vor să atace până în ultimul moment, nu se pierde timpul. Şi cu pauzele, pot să se refacă şi să dea totul”.

„Meciurile sunt incredibile şi vedem o mulţime de goluri. Există oraşe istorice precum Ciudad de Mexico, care a găzduit deja trei Cupe Mondiale, şi altele care găzduiesc turneul pentru prima dată, ca în Canada. Şi, bineînţeles, Statele Unite: atmosfera, de la New York la Los Angeles, este fantastică”, a conchis el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
4
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
becali
5
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Digi Sport
Dan Alexa i-a spus-o direct Dianei Munteanu: ”Se nenorocește”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lionel Messi
CM 2026. Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal
faza de joc din meciul belgia - iran
CM 2026. Belgia a controlat jocul cu Iranul dar nu a reușit mai mult de o remiză
faza de joc din meciul spania - arabia saudita
CM 2026. Spania a învins Arabia Saudită și s-a instalat pe primul loc al grupei H
Curacao Ecuador WCup Soccer
Regele și regina Olandei, dans în vestiarul Curacao după meciul de la Cupa Mondială
Football / FIFA World Cup / Japan vs Tunisia (group F)
CM 2026. Japonia a câştigat meciul 1.000 al Cupei Mondiale, cu Tunisia, arbitrat de Istvan Kovacs
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_AUR_36_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni: George Simion a cerut...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Hubert Thuma, prima reacție după ce a fost dat afară din PNL...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI - 23 IUN 2026
Nicușor Dan, consultări-fulger la Cotroceni: propunerile partidelor...
Vladimir Putin.
Putin acuză NATO că se pregătește de război cu Rusia și amenință cu...
Ultimele știri
Vremea extremă lovește România: străzi inundate, copaci căzuți și gospodării sub ape. Peste 2.800 de oameni au rămas fără curent
Sânziene 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri. De ce se pune busuioc sub pernă în noaptea de 23 spre 24 iunie
Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2026. De ce este sărbătoarea din 24 iunie una dintre cele mai importante din calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A renunțat la cariera de inginer după un mesaj de la un străin: "M-am întrebat ce fac, de fapt, cu viața...
Cancan
Toto Dumitrescu, INTERNAT la Obregia! Poliția a intervenit de urgență
Fanatik.ro
FCSB l-a luat pe fiul fostului jucător de la AC Milan: „E ofensiv, ca orice brazilian! Florin Cernat l-a...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
De ce și-a petrecut Adrian Mutu vacanța în Republica Dominicană. Cele două persoane care l-au făcut pe...
Adevărul
Miza controlului în Donbas: Rusia își concentrează forțele în jurul unui nod strategic
Playtech
Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Premierul maghiar Péter Magyar lansează „Operațiunea Purgatoriu” pentru eliminarea „mafiei lui Viktor Orbán“
Newsweek
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Tom Hanks rupe tăcerea la 26 de ani de la „Naufragiatul”. Scena pe care refuză să o privească și astăzi: „Mă...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...