CM 2026. Gianni Infantino, despre controversatele pauze de hidratare de la Cupa Mondială: „FIFA nu câştigă absolut nimic din asta”

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat marţi pauzele obligatorii de hidratare introduse în toate meciurile acestei Cupe Mondiale de fotbal „din cauza căldurii” şi a subliniat că măsura este „aceeaşi pentru toată lumea”.

„Motivul acestor pauze este în mod clar căldura”, a explicat Infantino într-un interviu acordat EFE la New York, adăugând că „într-o Cupă Mondială în care joci opt meciuri în 39 de zile, este foarte important să poţi avea un moment de odihnă”.

Măsura a fost adoptată invocând temperaturile ridicate înregistrate pe diverse stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic, dar a atras critici din partea antrenorilor, jucătorilor şi fanilor, care consideră că ea perturbă fluxul natural al jocurilor. Pauzele durează aproximativ trei minute, iar uneori chiar şi cu o jumătate de minut mai mult, nptează Agerpres.

Infantino a susţinut că FIFA trebuie „să ofere condiţii egale tuturor” şi că permiterea pauzelor doar în anumite meciuri ar oferi unor echipe un avantaj faţă de altele.

„Este foarte greu de acceptat că un antrenor poate influenţa un meci făcând ajustări pentru că este cald, dar nu are aceeaşi oportunitate într-un alt meci când este puţin mai răcoare. De aceea există aceste pauze în fiecare meci”, a adăugat el.

Ca răspuns la suspiciunile că întreruperile ar putea fi cauzate de interese comerciale sau legate de televiziuni, Infantino a fost categoric: „FIFA nu câştigă absolut nimic din asta. Toate contractele au fost deja semnate în prealabil, deci nu este o problemă economică; pentru noi, este una pur sportivă.”

Oficialul a amintit că şi la ultima finală a Ligii Campionilor a existat o pauză de hidratare, în ciuda faptului că s-a jucat seara, fără temperaturi extreme.

„Un meci mare, o mare finală. Pauzele au fost respectate şi nimeni nu a spus nimic”, a afirmat el.

El a recunoscut că pauzele pot influenţa meciurile, deşi a evitat să comenteze dacă acest impact este pozitiv sau negativ: „Poate avea un impact asupra rezultatului? Nu ştiu, poate, este posibil. Este un lucru rău sau unul bun? Nu ştiu, vom analiza totul”, a spus el.

Infantino, o prezenţă obişnuită în tribune în primele două săptămâni ale Cupei Mondiale, a subliniat că turneul arată „o mare intensitate a jocului” şi că echipele „vor să atace până în ultimul moment, nu se pierde timpul. Şi cu pauzele, pot să se refacă şi să dea totul”.

„Meciurile sunt incredibile şi vedem o mulţime de goluri. Există oraşe istorice precum Ciudad de Mexico, care a găzduit deja trei Cupe Mondiale, şi altele care găzduiesc turneul pentru prima dată, ca în Canada. Şi, bineînţeles, Statele Unite: atmosfera, de la New York la Los Angeles, este fantastică”, a conchis el.

Editor : B.E.