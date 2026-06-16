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CM 2026: Gianni Infantino vrea să asiste la două meciuri pe zi, așa că i-a fost pus la dispozitiție un avion privat

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Gianni Infantino
Președintele FIFA Gianni Infantino . Foto: Profimedia

Preşedintele FIFA a decis să acopere cât mai mult teren şi să asiste la un număr mare de meciuri în cadrul Cupei Mondiale din 2026. Gianni Infantino doreşte să asiste la două meciuri pe zi, potrivit The Guardian, care citează „surse apropiate de FIFA”.

Infantino a asistat la meciul de deschidere dintre Mexic şi Africa de Sud (2-0) la Ciudad de Mexico, după care a zburat imediat la Guadalajara pentru a urmări partida Coreea de Sud - Republica Cehă (2-1). A doua zi, se afla la Los Angeles pentru victoria Statelor Unite împotriva Paraguayului (4-1), după care a urmărit meciurile Qatar - Elveţia (1-1) şi Australia - Turcia (2-0), respectiv la San Francisco şi Vancouver, potrivit News.ro.

O ambiţie cu un impact ecologic catastrofal

Ambiţia de a asista la două meciuri pe zi necesită o investiţie logistică considerabilă, având în vedere distanţele mari dintre stadioane, situate în trei ţări: Statele Unite, Mexic şi Canada.

Pentru a-şi îndeplini obiectivul, Infantino trebuie, aşadar, să parcurgă mulţi kilometri cu avionul. Se pare că şeful FIFA ar avea la dispoziţie un avion privat al companiei Qatar Airways, care sponsorizează FIFA, pentru a-i permite aceste deplasări.

Conform companiei franceze Greenly, călătoriile aeriene ar urma să reprezinte 87% din emisiile competiţiei, care se anunţă a fi una dintre cele mai poluante din istorie.

Editor : M.B.

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