CM 2026. Gică Popescu: „E frustrant să vezi Curacao şi Haiti la Mondial, iar noi să stăm acasă”

Fostul internaţional Gică Popescu a declarat, pentru Agerpres, că este frustrant să vadă selecţionate precum Curacao, Haiti sau Iordania la Cupa Mondială, iar România să stea acasă.

„Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulţi ani, 28... Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea şi trebuie să o acceptăm”, a spus el.

Prezent la trei ediţii ale Cupei Mondiale cu România, 1990, 1994 şi 1998, Popescu susţine că este nevoie de timp pentru ca naţionala să ajungă din nou în top.

„Se poate schimba ceva la echipa noastră naţională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere şi aşa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Şi e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top”, a menţionat fostul căpitan.

După părerea sa, Gheorghe Hagi este omul potrivit pentru funcţia de selecţioner cu condiţia să i se ofere timp.

„Dacă i se oferă timp, Hagi este omul cel mai potrivit la echipa naţională. Dar are nevoie de timp. Dacă cineva crede că Gică are o baghetă magică şi peste noapte transformă echipa naţională într-una super-performantă se amăgeşte. Cum am spus, e nevoie de timp, de răbdare. E important să i se dea timp lui Gică pentru că el a dovedit de nenumărate ori că este omul capabil să facă proiecte de asemenea anvergură. Dar, repet, are nevoie de timp”, a explicat Popescu.

El a menţionat că turneul final al Cupei Mondiale este un eveniment sportiv chiar mai important decât Jocurile Olimpice.

„Din punctul meu de vedere, Cupa Mondială este cel mai important eveniment sportiv al lumii, peste Jocurile Olimpice, peste orice. Dar ca să înţelegi ce spun eu, trebuie să mergi acolo, să simţi... e ceva incredibil. Eu i-aş sfătui pe copiii ăştia care vin din spate în fotbal să facă tot ceea ce le stă în putinţă să participe un astfel de turneu final, pentru că este o experienţă incredibilă”, a afirmat fostul căpitan al naţionalei.

„În momentul în care câştigi un meci la Cupa Mondială este ceva absolut superb. Generaţia noastră a avut ocazia să câştige mai multe, au fost şi calificările din faza grupelor care cred eu că rivalizează foarte mult cu o cupă europeană. Este ceva extraordinar. Satisfacţia pe care o ai atunci când câştigi un meci la Mondial nu se compară cu nimic”, a adăugat el.

Sistemul cu 48 de echipe este unul exagerat în opinia lui Gică Popescu, el spunând în glumă că în curând o să se joace la Cupa Mondială cu wild card, precum la turneele de tenis.

„O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis”

„Au fost mulţi jucători împotriva cărora am jucat şi m-au impresionat. Pentru că acolo chiar sunt cei mai buni din toată lumea. Şi înainte, pe vremea noastră, chiar erau cei mai buni pentru că erau puţine echipe. Noi am jucat Mondial cu 24 de reprezentative. Apoi au fost 32, dar acum sunt 48... Ce să spun, o să ajungă acolo cu invitaţii... O să se joace la Cupa Mondială cu wild card, ca la tenis. Nu, noi am jucat când valorile erau concentrate. Atunci erau toţi buni. Cele mai bune 24 sau 32 de echipe din lume. Formatul ăsta cu 48 de echipe diluează calitatea şi a fost ales pentru reţeta financiară a competiţiei. Sunt 104 meciuri la ediţia aceasta, mie mi se pare mult prea mult. Din păcate, partea financiară este cea care guvernează acum nu numai fotbalul, ci sportul în general. Nu contează că jucătorii trebuie să străbată un continent întreg pentru a juca un meci, contează doar reţeta financiară. Jucătorii au ajuns în zilele noastre să joace câte 60-70 de meciuri pe an. De aceea jucătorii clachează pe final de sezon şi apar aceste accidentări. Este prea mult", a mai afirmat el.

Favorita lui Gică Popescu la CM 2026

Selecţionata Spaniei este favorita lui Gică Popescu la câştigarea Cupei Mondiale din acest an.

„Mie îmi place Spania foarte mult şi este favorita mea. Apoi Brazilia este o echipă cu jucători foarte buni. Apoi Germania, care e mereu acolo, Argentina, bineînţeles. Însă eu merg pe Spania pentru că îmi place mult cum joacă”, a adăugat fostul internaţional.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Editor : Sebastian Eduard