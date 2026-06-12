CM 2026. Gluma lui Gianni Infantino care i-a deranjat pe italieni

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a fost prezent la meciul de deschidere al Cupei Mondiale şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor, făcând chiar şi o glumă, nu prea gustată de italieni.

Preşedintele FIFA a fost întrebat despre extinderea formatului Cupei Mondiale, care anul acesta include 48 de echipe.

„Am discutat chiar şi posibilitatea de a-l mări la 64 de echipe pentru a implica mai mult lumea fotbalului. Propunerea a fost dezbătută în Consiliu, dar deocamdată, să ne bucurăm de această primă ediţie extinsă", a spus Infantino, pentru postul de televiziune brazilian CazéTV, citat de Gazzetta dello Sport.

Gianni Infantino a adăugat apoi o glumă care nu a fost pe placul italienilor. „Cu 64 de echipe, Italia s-ar putea califica. Am putea chiar să ajungem la 228 de echipe şi să vedem dacă este posibil”, a adăugat preşedintele FIFA, cu un zâmbet ironic.

Această notă de umor a fost întâmpinată cu o dezaprobare puternică din partea italienilor, care au reacţionat rapid.

Gaetano Amato, membru al Camerei Deputaţilor, s-a simţit obligat să răspundă la remarcile lui Infantino.

„Gianni Infantino se bucură să batjocorească Italia pentru că nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială? Să nu uităm că nu vorbeşte ca un simplu fan într-un bar, ci ca preşedinte FIFA. Un rol pe care îl deţine datorită sprijinului federaţiei italiene şi un rol prin care ar trebui să ceară echilibru şi respect, demonstrând şi un simţ al responsabilităţii instituţionale. Suntem primii cărora le este ruşine de declinul echipei noastre naţionale şi de dezastrul prin care trece fotbalul italian; nu avem nevoie de glumele lui lipsite de gust ca să ne dăm seama de asta. A batjocori Italia este incredibil de meschin, mai ales venind de la cineva care ar trebui să reprezinte întreaga lume a fotbalului, inclusiv Italia”, a replicat Gaetano Amato.

Italia a ratat calificarea directă la CM 2026 în favoarea Norvegiei, iar în faza de play-off (martie 2026) a fost eliminată la loviturile de departajare de reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.

Ultimul meci jucat de Italia la un Campionat Mondial rămâne cel din faza grupelor din 2014, pierdut cu 0–1 în fața Uruguayului pe 24 iunie 2014. Câștigătoare de patru ori a Cupei Mondiale, Italia nu a mai jucat un meci eliminatoriu la un Mondial din anul 2006, când a și câștigat trofeul.

Editor : B.E.