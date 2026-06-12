Live TV

CM 2026. Gluma lui Gianni Infantino care i-a deranjat pe italieni

Data publicării:
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: FIFA President Gianni Infantino speaks to the media during a FIFA World Cup, WM, Weltmeis
Gianni Infantino Foto: Profimedia

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a fost prezent la meciul de deschidere al Cupei Mondiale şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor, făcând chiar şi o glumă, nu prea gustată de italieni.

Preşedintele FIFA a fost întrebat despre extinderea formatului Cupei Mondiale, care anul acesta include 48 de echipe.

„Am discutat chiar şi posibilitatea de a-l mări la 64 de echipe pentru a implica mai mult lumea fotbalului. Propunerea a fost dezbătută în Consiliu, dar deocamdată, să ne bucurăm de această primă ediţie extinsă", a spus Infantino, pentru postul de televiziune brazilian CazéTV, citat de Gazzetta dello Sport.

Gianni Infantino a adăugat apoi o glumă care nu a fost pe placul italienilor. „Cu 64 de echipe, Italia s-ar putea califica. Am putea chiar să ajungem la 228 de echipe şi să vedem dacă este posibil”, a adăugat preşedintele FIFA, cu un zâmbet ironic.

Această notă de umor a fost întâmpinată cu o dezaprobare puternică din partea italienilor, care au reacţionat rapid.

Gaetano Amato, membru al Camerei Deputaţilor, s-a simţit obligat să răspundă la remarcile lui Infantino.

„Gianni Infantino se bucură să batjocorească Italia pentru că nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială? Să nu uităm că nu vorbeşte ca un simplu fan într-un bar, ci ca preşedinte FIFA. Un rol pe care îl deţine datorită sprijinului federaţiei italiene şi un rol prin care ar trebui să ceară echilibru şi respect, demonstrând şi un simţ al responsabilităţii instituţionale. Suntem primii cărora le este ruşine de declinul echipei noastre naţionale şi de dezastrul prin care trece fotbalul italian; nu avem nevoie de glumele lui lipsite de gust ca să ne dăm seama de asta. A batjocori Italia este incredibil de meschin, mai ales venind de la cineva care ar trebui să reprezinte întreaga lume a fotbalului, inclusiv Italia”, a replicat Gaetano Amato.

Italia a ratat calificarea directă la CM 2026 în favoarea Norvegiei, iar în faza de play-off (martie 2026) a fost eliminată la loviturile de departajare de reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.

Ultimul meci jucat de Italia la un Campionat Mondial rămâne cel din faza grupelor din 2014, pierdut cu 0–1 în fața Uruguayului pe 24 iunie 2014. Câștigătoare de patru ori a Cupei Mondiale, Italia nu a mai jucat un meci eliminatoriu la un Mondial din anul 2006, când a și câștigat trofeul.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
4
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
claudiu manda si olguta vasilescu
5
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”...
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
Decizia luată de FIFA în privința lui Istvan Kovacs, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gianni Infantino
CM 2026. FIFA a publicat salariul lui Gianni Infantino. Cât câştigă şeful fotbalului
profimedia-1109542464
CM 2026. Cine a marcat primul gol la Campionatul Mondial de Fotbal 2026
APTOPIX South Africa Mexico WCup Soccer
Campionatul Mondial de Fotbal 2026, deschis oficial cu o festivitate la Ciudad de Mexico: Shakira, show pe stadionul Azteca
profimedia-1073250307
Cine este J Balvin, columbianul care va face spectacol la festivitatea de deschidere a Campionatului Mondial 2026 la Mexico City
plaja din sardinia
Restricție controversată pe o plajă celebră din Italia. Sunt vizați turiștii cu vârste cuprinse între 10 și 65 de ani
Recomandările redacţiei
harta moldova uniunea europeana
Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE...
profimedia-1107742527
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste...
Maia Sandu
Maia Sandu, prima reacție după avansul negocierilor Republicii...
Volodimir Zelenski ajunge la Palatul Cotroceni.
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după vestea privind...
Ultimele știri
O confuzie i-a adus companiei Virgin Galactic cea mai mare scădere la bursă în industria spațială, după listarea SpaceX
CM 2026. Zara a retras de la vânzare tricourile dedicate echipei Curacao la Cupa Mondială, care conțineau o greșeală de ortografie
MAE a primit solicitări de asistenţă care vizau 41 de români, pe fondul tensiunilor din Irlanda de Nord. Mai mulți minori revin în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri...
Fanatik.ro
Fanul ”erou” de dinaintea Cupei Mondiale 2026: băutura pe care o va cumpăra din toate cele 48 de țări...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Cât costă să devii acționar la Universitatea Craiova! Condiția lui Mihai Rotaru pentru viitorii investitori
Adevărul
„A deschis frigiderul și a mâncat o cașcavea”: o ursoaică cu pui a intrat de două ori în casa unui bătrân din...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Salma Hayek a furat toate privirile la deschiderea CM 2026. Apariția ei în costum roșu aprins a făcut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf la TV pe Cristiano Ronaldo: "O rușine pentru fotbal! Mie mi-ar fi jenă"
Pro FM
Andra, spectaculoasă după ce a slăbit considerabil. Val de reacții după ce artista a apărut într-o rochie...
Film Now
Cine este logodnicul lui Kate Hudson. Actrița i-a dedicat o postare dulce de ziua lui de naștere: „Cel mai...
Adevarul
Pîslaru: 40% dintre români la vârsta activă nu lucrează - și cel mai greu abia urmează, când se pensionează...
Newsweek
Parlamentarii au votat pentru creșterea unor pensii cu 200 lei. Care perioade vor deveni contributive?
Digi FM
Dan Negru critică două dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor: „Nu le-aș recomanda”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme