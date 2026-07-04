CM 2026. Goalkeeperul Vozinha s-a dus direct la Messi după meci și nu i-a venit să creadă ce i-au auzit urechile: „Asta mi-a spus!”

Argentina a învins cu greu echipa din Capul Verde, scor 3-2 după 120 de minute, în 16-imile Cupei Mondiale, iar Mesi și portarul Vozinha au fost eroi, fiecare pentru echipa sa.

La 40 de ani, Vozinha a făcut din nou un meci mare în poarta naționalei Capului Verde, scrie Digi Sport.

La finalul partidei cu Argentina, goalkeeperul a povestit ce s-a întâmplat după ultimul fluier, când s-a dus direct la Leo Messi.

„M-am dus la Messi după meci...m-a îmbrățișat și mi-a spus: „ești mare, poporul tău ar trebui să fie mândru de tine”. A fost incredibil pentru mine să aud asta! Să aud astfel de cuvinte de la cineva ca Leo Messi înseamnă foarte mult pentru mine. I-am mulțumit și i-am spus ”ești cel mai bun, Leo””.

Apoi, l-am întrebat dacă putem face schimb de tricouri...Leo mi-a spus că mi-l dă la vestiare, după interviuri, apovestit portarul.

„Astfel de momente rămân gravate în inima ta pentru totdeauna.", a mai spus Vozinha.

Citește și

CM 2026. Antrenorul Capului Verde, prima declarație după ce echipa lui a ținut în șah 120 de minute campioana mondială







Editor : Sebastian Eduard