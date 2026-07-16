Jude Bellingham (23 de ani) a oferit imagini greu de crezut la finalul meciului Anglia - Argentina, scor 1-2, din semifinalele Cupei Mondiale 2026.

După fluierul de final al arbitrului, jucătorii Argentinei au declanșat sărbătoarea calificării în finală, unde vor întâlni duminică Spania, dar Jude Bellingham n-a putut accepta eșecul și să-i vadă pe argentinieni bucurându-se, scrie DigiSport.

Starul de la Real Madrid s-a dus în direcția lui Valentin Barco și i-a dat o palmă peste cap, moment în care argentinianul a ripostat. Nico Paz, fost jucător pe Santiago Bernabeu, a intervenit între cei doi și i-a despărțit.

Apoi, mai mulți jucători ai Argentinei și ai Angliei au intervenit, dar lucrurile s-au calmat, în cele din urmă.

Dacă Jude Bellingham e deja un star la Real Madrid, Valentin Barco e un tânăr de 21 de ani care promite de la Strasbourg, grupare din Franța.

Anthony Gordon (min 55) a deschis scorul pentru Anglia, dar Argentina a revenit prin golurile semnate de Enzo Fernandez (min 85) și Lautaro Martinez (min 90+2), ambele din pasele lui Lionel Messi (39 de ani).

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Editor : Sebastian Eduard