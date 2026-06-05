CM 2026. Ioan Andone: „Cupă Mondială cu 48 de echipe? Du-te la meci la Curacao, să dai 1.500 de dolari pe bilet”

Fostul internaţional Ioan Andone, component al echipei naţionale a României la CM 1990, a declarat, pentru Agerpres, că sistemul cu 48 de selecţionate impus de FIFA în premieră la Cupa Mondială din SUA, Mexic şi Canada este exagerat, el explicând că nu poţi să stabileşti preţul unui bilet de intrare la 1.000 de dolari când fotbalul se diluează.

„Îi înţeleg pe cei de la FIFA că vor dezvoltare, vor să facă orice. Dar să pui preţuri la bilete de 1.000 de dolari? Ia du-te la meci Curacao cu nu ştiu cine şi să dai 1.500 de dolari pe bilet. Hai să fim serioşi, e prea exagerat. Totul e exagerat. Şi nici asta nu o văd în regulă, asta cu 48 de echipe. Valoarea se diluează foarte mult. În momentul când nu concentrezi valorile, se diluează fotbalul. Uite la nivel de club, Anglia cred că are cinci echipe în Liga Campionilor. Şi România nu are niciuna. E campioana care trebuie să treacă patru tururi ca să ajungă acolo. Noi am prins pe timpuri, campioana ţării se ducea automat să joace în Liga Campionilor. Acum însă e interes, marketing, câştiguri financiare, televiziuni... Toată lumea are de câştigat dacă sunt cinci echipe din Anglia, nu mai vorbim din Spania, Germania, Italia şi aşa mai departe. Totul e valorificat la maximum. Cred că de asta încearcă şi FIFA la Cupa Mondială cu 48 de echipe, dar mi se pare prea de tot. E prea de tot, sincer", a precizat Andone

Echipele favorite ale lui Andone

Fostul fundaş dinamovist consideră ca trofeul suprem va fi disputat în acest an de Franţa, Spania, Argentina, Anglia şi Brazilia. „Franţa, Spania şi mai văd aici Argentina şi Anglia. A, şi cred că aici intră şi Brazilia. Nu ştiu, am încredere în Ancelotti. Nu ştiu de ce. Dar cred că Ancelotti poate să facă o Cupă Mondială bună cu Brazilia. Ca şi favorită a mea, dacă nu e România, eu ţin cu Spania. Apoi cu Franţa, astea sunt pe primele două locuri la mine”, a explicat Andone, fost jucător la Elche.

„Ca potenţial de surpriză la această ediţie le văd pe Croaţia, care a demonstrat în trecut că poate să ajungă sus, la fel şi Olanda. Nu zic să câştige, dar să urce sus. Şi chiar şi alte echipe... pot fi surprize, de asta e Campionat Mondial. Nu e exclus să vedem sus ţii vreo echipă din Africa, poate Senegal, poate Maroc. Chiar poţi să-i vezi acolo”, a adăugat fostul internaţional.

Întrebat cum se simte văzând la turneul final reprezentative precum Haiti, Iordania, Qatar, Curacao sau Capul Verde, şi nu România, Andone a răspuns: „Cum să te simţi... e clar că nu mă simt bine. Cum putem face aşa greşeli, să nu ajungem acolo? Pentru că, să mă ierte, Dumnezeu, eu am fost la Cupă Mondială cu 24 de echipe, acum sunt 48 şi tot n-am reuşit”.

Calitatea jucătorilor români

Calitatea jucătorilor români a scăzut în ultimii ani, iar acest lucru a dus la absenţa naţionalei de la turneul final al Cupei Mondiale.

„Din păcate, la nivel de echipă naţională, singura excepţie a fost Campionatul European. Pentru că după Generaţia de Aur, după perioada aia, 1990-2000, n-a mai apărut nimic. Şi ce a mai apărut, n-a confirmat. Deci, îmi vine să cred că au trecut 28 de ani de la ultima noastră participare la Cupa Mondială. Şi noi, care am avut ceva rezultate la Cupa Mondială din 1990, am venit după 20 de ani de aşteptare, de la Mexic '70 când fusese România ultima oară la Mondial. Din păcate, cu cât trece timpul, în ciuda eforturilor care se fac, nu mai există calitatea jucătorilor. Nu mai există calitate, asta e problema. Să vedem ce o reuşi Gică Hagi, pentru că el a fost în regulă la primul meci (n.r. - 1-1 în amicalul Georgia - România). Am văzut, a avut curaj, a băgat patru debutanţi. Trebuie să înveţi jucătorii cu presiunea, să-i înveţi ce înseamnă tricoul echipei naţionale, ce înseamnă să reprezinţi o ţară. Deci încet, încet poate să încerce. Dar foarte grei vor fi primii doi ani pentru Gică. Pentru că el trebuie să schimbe generaţiile. Pentru că dacă e o generaţie care n-a câştigat nimic, nici nu va câştiga. Doi, trei rămân, dar tu trebuie să vii cu ceva nou. Din ce-ţi dă fotbalul ăsta nostru... şi îţi dă şi fotbalul ăsta, dar trebuie să ai curaj să-i arunci în luptă”, a menţionat Andone.

Acesta are încredere în noul selecţioner Gheorghe Hagi, dar susţine că acesta are nevoie de timp pentru a reuşi să formeze o echipă naţională care să obţină rezultate.

„E posibil ca noi să ajungem iar la o Cupă Mondială, poate chiar peste patru ani. Avem jucători câţiva care sunt obişnuiţi să joace la nivel înalt. Îl văd pe Drăguşin, îl văd pe Man, îl văd pe Mihăilă. Dar în rest, nu prea. Dar Hagi e antrenorul potrivit, lui îi trebuie timp. Să nu-i cerem rezultate imediate. De aia am zis că primii două ani sunt dificili pentru el la echipa naţională. Dar la campania următoare, cea pentru Mondialul următor e posibil. Că nu poţi într-un an-doi să schimbi tot ce vrei tu la o naţională, mai ales că nu ai jucătorii prea mult timp la dispoziţie. Îţi trebuie un an-doi până formezi un lot de 16-17 jucători. Dar ăştia să te cunoască pe tine şi şi tu pe ei. Să ştii ca antrenor unde dau ei randamentul maxim. Deci văd o calificare la următorul Mondial. Doamne ajută să ne calificăm şi acum, la următorul European. Mi-aş dori să mă înşel. Dar dacă nu, la următorul Mondial eu cred că avem şanse mai mari. Apoi depinzi de multe. Că să zicem, bun ai echipă bună, dar poţi să nimereşti într-o grupă infernală”, a spus fostul internaţional.

CM 1990

Ioan Andone a rămas cu amintiri plăcute de la Cupa Mondială din 1990, dar, în acelaşi timp, a subliniat că nu poate uita greşeala pe care a făcut-o în faţa lui Roger Milla, în partida cu Camerun, pierdută de România cu 1-2.

„În primul şi în primul rând îmi amintesc de lucrurile plăcute, de momentele fericite. Nu încep cu faptul că am jucat contra lui Maradona, că mai jucasem. Lucrurile fericite sunt că am bătut URSS. Nu Rusia, URSS-ul, că acolo erau toate ţările împreună. Victoria aia o ţin minte. Primul meci la Mondial, prima victorie. După aia, egalul cu Argentina, că a fost pozitiv. Era Maradona la ei, eu de exemplu l-am ţinut pe Caniggia (n.r. - Claudio Caniggia). Dar, n-am cum să uit că am făcut gafa aia cu Camerun. Niciodată n-am cum să uit. Aşa ceva nu uiţi (n.r. - a fost deposedat de Roger Milla, care a deschis scorul)”, afirmat el.

„Dar în mintea mea au rămas mai importante lucrurile fericite de atunci, felul cum am jucat, agresivitatea arătată de noi toţi. Nu ne-a interesat că e Argentina, campioana mondială, cu Maradona sau că e URSS, cu Dasaev şi nu mai ştiu eu cine. Astea sunt lucruri care s-au pierdut la echipa noastră naţională. Păi noi ce câştigam atunci? Noi câştigam poate 1.000-2.000 de dolari pe lună, salariile noastre şi ce mai aveam. Dar azi, sunt fotbalişti la noi care n-au nicio performanţă şi câştigă 100.000 de euro pe lună. Şi poate nici nu sunt la o echipa naţională. Că dacă sunt la echipa naţională, câştigă 150.000. E altceva, e diferenţă mare. Vedeţi că noi eram în comunism, vă daţi seama. Poate a fost bine că a fost în comunism, că ne-am calificat. Cine ştie, dacă nu eram în comunism ne mai calificam la Mondialul din '90? Apoi, mai se calificau ăştia în '94, dacă nu ne calificam noi în '90? Poţi să ştii? Nu o poţi să ştii. Că uite, după aia au fost cei mai buni ani ai fotbalului românesc. Ăştia au fost 1990-2000. Au fost cei mai buni ani, trebuie să recunoaştem asta. Poţi să spui că a mai fost o perioadă când au fost rezultate la nivel de echipă de club, atunci cu Craiova, cu Steaua, Dinamo în cupele europene. Dar n-a fost continuitatea care a fost din 1990-2000”, a adăugat fostul mare internaţional.

Cupa Mondială FIFA 2026 se dispută în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026, fiind organizată în premieră de trei ţări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic.

Editor : Sebastian Eduard