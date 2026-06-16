CM 2026: Iran și Noua Zeelandă au încheiat la egalitate un meci spectaculos la Los Angeles, în grupa G a Cupei Mondiale

Reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială din SUA cu o remiză scor 2-2, cu Noua Zeelandă, într-un meci contând pentru grupa G şi disputat la Los Angeles.

Noua Zeelandă a deschis scorul prin Just, în minutul 7, iranienii egalând prin Rezaeian, în minutul 32.

Just a dus din nou Noua Zeelandă în avantaj în minutul 54, în timp ce Iran a egalat prin Mohebi, în minutul 64.

Jucătorul, care joacă pentru Motherwell în Scoţia, a devenit primul neozeelandez care a marcat două goluri la Cupa Mondială. De asemenea, a fost doar a doua oară în istorie când echipa naţională a Noii Zeelande a marcat două goluri într-un singur meci de la Cupa Mondială, scrie News.ro.

La partida de la Los Angeles a asistat şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Componenţa echipelor:

Noua Zeelandă: Crocombe, - Payne (Elliot - 78), Surman, Boxall, Cacace (Old - 68) - Bell, Stamenic (Bindon - 90+2) - McCowatt (Thomas - 68), Singh (Randall - 90+2), Just - Wood. Selecţioner: Darren Bazeley

Iran: Beiranvand - Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian - Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos (Hajsafi - 65), Yousefi (Ghaedi - 46)- Taremi (Hosseinzadeh - 80), Moghanlou (Alipour - 53): Selecţioner: Ardeshir "Amir" Ghalenoei

Meciul a fost arbitrat de mexicanul César Arturo Ramos Palazuelos.

În primul meci al grupei G, Belgia şi Egipt au remizat, scor 1-1.

În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct.

În etapa următoare a grupei G au loc meciurile Belgia - Iran şi Noua Zeelandă - Egipt.

Editor : B.E.