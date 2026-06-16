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CM 2026: Iran și Noua Zeelandă au încheiat la egalitate un meci spectaculos la Los Angeles, în grupa G a Cupei Mondiale

Data publicării:
Football, FIFA World Cup 2026, day 5, Iran - New Zealand, Los Angeles, United States - 15 Jun 2026
Saman Ghoddos din Iran și Sarpreet Singh din Noua Zeelandă în timpul meciului de fotbal din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026 dintre Iran și Noua Zeelandă, disputat pe 15 iunie 2026 la Los Angeles. Foto: Profimedia

Reprezentativa Iranului a debutat la Cupa Mondială din SUA cu o remiză scor 2-2, cu Noua Zeelandă, într-un meci contând pentru grupa G şi disputat la Los Angeles.

Noua Zeelandă a deschis scorul prin Just, în minutul 7, iranienii egalând prin Rezaeian, în minutul 32.

Just a dus din nou Noua Zeelandă în avantaj în minutul 54, în timp ce Iran a egalat prin Mohebi, în minutul 64.

Jucătorul, care joacă pentru Motherwell în Scoţia, a devenit primul neozeelandez care a marcat două goluri la Cupa Mondială. De asemenea, a fost doar a doua oară în istorie când echipa naţională a Noii Zeelande a marcat două goluri într-un singur meci de la Cupa Mondială, scrie News.ro.

La partida de la Los Angeles a asistat şi preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Componenţa echipelor:

Noua Zeelandă: Crocombe, - Payne (Elliot - 78), Surman, Boxall, Cacace (Old - 68) - Bell, Stamenic (Bindon - 90+2) - McCowatt (Thomas - 68), Singh (Randall - 90+2), Just - Wood. Selecţioner: Darren Bazeley

Iran: Beiranvand - Mohammadi, Khalilzadeh, Nemati, Rezaeian - Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos (Hajsafi - 65), Yousefi (Ghaedi - 46)- Taremi (Hosseinzadeh - 80), Moghanlou (Alipour - 53): Selecţioner: Ardeshir "Amir" Ghalenoei

Meciul a fost arbitrat de mexicanul César Arturo Ramos Palazuelos.

În primul meci al grupei G, Belgia şi Egipt au remizat, scor 1-1.

În clasament, toate cele patru echipe au câte un punct.

În etapa următoare a grupei G au loc meciurile Belgia - Iran şi Noua Zeelandă - Egipt.

Editor : B.E.

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