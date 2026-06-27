CM 2026: Iranul acuză SUA de tratament incorect la Cupa Mondială și cere intervenția FIFA

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, a acuzat Statele Unite că au tratat „foarte nedrept” echipa sa pe durata Cupei Mondiale din 2026, invocând restricțiile de călătorie impuse delegației iraniene. După remiza cu Egiptul, tehnicianul a cerut FIFA să se asigure că astfel de situații nu se vor repeta la viitoarele turnee finale.

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, a declarat că echipa sa a fost tratată „incorect” de Statele Unite pe parcursul Cupei Mondiale și a cerut FIFA să intervină pentru a preveni situații similare la viitoarele ediții ale turneului, scrie BBC.

Iranul participă la Cupa Mondială pe fondul tensiunilor dintre țara sa și Statele Unite, precum și al conflictului cu Israelul. Înainte de startul competiției, baza de pregătire a Iranului a fost mutată din Arizona la Tijuana, în Mexic, iar echipa s-a confruntat cu restricții de călătorie pe tot parcursul turneului.

Pentru primele două meciuri disputate la Los Angeles, jucătorii iranieni au primit permisiunea de a intra în Statele Unite doar cu o zi înaintea partidelor și au fost obligați să părăsească țara chiar în ziua meciului, conform condițiilor impuse de vizele lor.

Iranul a remizat, scor 1-1, cu Egiptul în ultimul meci din Grupa G, iar șansele sale de calificare în faza următoare rămân incerte. Restricțiile au fost relaxate pentru partida de la Seattle, permițând delegației iraniene să ajungă cu două zile înaintea jocului. Totuși, după meci, echipa a fost nevoită să revină la Tijuana.

„Vreau să le spun jucătorilor mei că sunt mândru de ei. Ceea ce au făcut acești tineri ar trebui să rămână în istorie, pentru că țara gazdă ne-a tratat foarte nedrept”, a spus Ghalenoei. „În ciuda tuturor acestor probleme, am reușit să avem prestații bune, iar lumea este mândră de iranieni și de echipa noastră. Fac un apel către FIFA: să nu permită ca țările gazdă să trateze astfel jucătorii și echipele la viitoarele Cupe Mondiale.”

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat anterior că organizația a făcut eforturi importante pentru a permite Iranului să participe la turneu.

„Când mulți spuneau că va fi imposibil ca Iranul să vină la Cupa Mondială, le-am promis că va participa”, a afirmat Infantino înainte de startul competiției. „Nu știu cine altcineva ar fi putut garanta, în aceste circumstanțe pe care nu le puteam controla, că Iranul va putea veni și juca.” Ulterior, Infantino a vizitat vestiarul Iranului după remiza din primul meci, cu Noua Zeelandă.

Iranul a crezut că și-a asigurat calificarea directă în fazele eliminatorii la finalul partidei cu Egipt, când Shoja Khalilzadeh a trimis mingea în poartă în minutele de prelungire. Fanii iranieni au sărbătorit în tribune, însă golul a fost anulat pentru ofsaid după intervenția arbitrajului video (VAR).

„Credeam că suntem o echipă complet nedreptățită, dar după aceste trei meciuri am observat că avem și foarte mult ghinion”, a adăugat Ghalenoei.

Iranul ocupă locul șase în clasamentul echipelor clasate pe poziția a treia, cu trei grupe care încă nu și-au încheiat meciurile. Primele opt formații din această ierarhie se califică mai departe. Căpitanul Mehdi Taremi a descris turneul drept „un dezastru logistic”.

„Cum este posibil să fim obligați de fiecare dată să călătorim la Tijuana? Îi iubim pe oamenii din Mexic. Iubim Tijuana, este un loc minunat, cu oameni modești și primitori. Dar, ca jucători profesioniști, într-o competiție profesionistă, nu este în regulă”, a spus Taremi.

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Editor : M.I.