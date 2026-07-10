CM 2026. Israelul ar fi aranjat Cupa Mondială în favoarea Argentinei, susțin acum adepții teoriilor conspirației de pe internet

După victoria dramatică a Argentinei cu 3-2 asupra Egiptului, obținută în urma unei reveniri spectaculoase a argentinienilor, utilizatorii rețelelor sociale au răspândit afirmații false care îl implică pe ministrul israelian de Externe Gideon Sa’ar, un steag israelian în tribune și o modificare antisemită adusă paginii de Wikipedia a arbitrului meciului, scrie ynetnews.com.

La două zile după victoria dramatică a Argentinei cu 3-2 asupra Egiptului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale, furtuna din jurul meciului încă nu s-a potolit pe internet.

După ce suporterii egipteni au susținut că au fost jefuiți și l-au acuzat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, că a favorizat Argentina și pe Lionel Messi, teoriile conspirației de pe rețelele sociale s-au extins și au găsit o nouă țintă: Israelul.

Pe X circulă un videoclip din timpul vizitei președintelui argentinian Javier Milei în Israel. În clip, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, apare vorbind alături de Milei.

În scurtul videoclip, Sa’ar pare să-i ceară lui Milei să „aducă Argentinei al patrulea trofeu al Cupei Mondiale”. Utilizatorul care a postat clipul a adăugat: „Argentina este, literalmente, Israelul fotbalului. Ministrul de Externe al Israelului i-a promis Argentinei Cupa Mondială.”

Același utilizator a adăugat, de asemenea, o afirmație falsă, potrivit căreia Milei ar fi vărul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Un alt cont, numit PalMedia, care are peste 100.000 de urmăritori, a postat un videoclip viral de la finalul meciului. În clip, se vede un suporter îmbrăcat într-un tricou al Argentinei fluturând un steag israelian în direcția antrenorului Egiptului, Hossam Hassan, care a reacționat furios și părea să facă un gest de scuipare în direcția sa.

Videoclipul a fost postat cu legenda: „Argentina joacă pentru Israel.”

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Un alt clip postat online arăta trei soldați ai Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) sărind de bucurie după unul dintre golurile Argentinei. Utilizatorul care l-a încărcat a scris: „Și totuși au tupeul absolut să nege că Argentina reprezintă sionismul. Glorifică armata israeliană care comite genocid, îl glorifică pe Netanyahu, glorifică Peru — ce durere de cap!”

Y después tienen la caradurez máxima de negar que Argentina no representa al sionismo. Celebra el Ejército genocida de Israel, celebra Netanyahu. Celebra el Perú. Que dolor de cocos realmente. https://t.co/HnrkZYAFNi — Juanjo 🇨🇱 (@RiveroJuan_14) July 8, 2026

Furia online nu s-a oprit aici. Una dintre principalele ținte ale criticilor din Egipt și din întreaga lume arabă a fost arbitrul francez François Letexier, care a arbitrat meciul dintre Argentina și Egipt.

Mai mulți utilizatori au editat pagina de Wikipedia a lui Letexier și au adăugat informații false, susținând că acesta este evreu. Informațiile au fost ulterior șterse, dar capturile de ecran ale paginii înainte de ștergere s-au răspândit pe scară largă online și au fost folosite ca presupuse „dovezi” că meciul ar fi fost aranjat.

Principala nemulțumire împotriva lui Letexier s-a concentrat asupra golului anulat al Egiptului, care a fost respins din cauza unui fault comis mai devreme în faza respectivă. Suporterii egipteni au comparat acea decizie cu validarea celui de-al treilea gol al Argentinei, susținând că și Mohamed Salah fusese faultat la începutul acelei faze.

Egyptians are now editing the French ref’s Wikipedia page to claim he’s Jewish.



This type of retardation is killing the Middle East. This is why your countries are poor and backwards. pic.twitter.com/KWCqAJ7V4M — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) July 8, 2026

Fostul arbitru și președinte al Comitetului de Arbitri al FIFA, Pierluigi Collina, a susținut deciziile lui Letexier, afirmând că arbitrul a procedat corect atât când a anulat golul Egiptului, cât și când a validat golul victoriei Argentinei.

Însă, în mediul online, dezbaterea privind arbitrajul s-a transformat rapid într-o discuție mai amplă, în care Israelul, sionismul și acuzațiile antisemite au fost aduse în centrul unei controverse fotbalistice care a început odată cu eliminarea Egiptului din Cupa Mondială.

Editor : M.C