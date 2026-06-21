CM 2026. Japonia a câştigat meciul 1.000 al Cupei Mondiale, cu Tunisia, arbitrat de Istvan Kovacs

Selecţionata Japoniei a învins echipa Tunisiei cu scorul de 4-0 (2-0), în meciul cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale de fotbal, arbitrat de românul Istvan Kovacs, sâmbătă seara, pe Monterrey Stadium, în Grupa F a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Japonia a făcut un meci perfect şi s-a impus prin golurile marcate de Daichi Kamada (4), Ayase Ueda (31, 83) şi Junya Ito (69), fiind practic calificată în şaisprezecimile de finală. Pentru prima dată o echipă asiatică a marcat patru goluri într-un meci din Cupa Mondială, notează Agerpres.

Tunisienii, la primul meci sub comanda selecţionerului francez Herve Renard, după demiterea lui Sabri Lamouchi, au avut prima ocazie a meciului, un şut al lui Mejbri din afara careului, dar pe lângă poartă (3).

„Samuraii albaştri'” au deschis scorul un minut mai târziu, prin Kamada (4), care a reluat cu călcâiul centrarea lui Nakamura. Kamada a reuşit cel mai rapid gol al Japoniei la Cupa Mondială, devansând reuşita lui Shinji Kagawa din 2018, contra Columbiei (minutul 6).

Bronn (9) a respins salvator din faţa lui Kamada, la 4 metri de poartă, iar Dahmen (10) a refuzat un gol, la mingea şutată de Ueda şi deviată de un fundaş, care depăşise parţial linia porţii.

Dahmen nu a mai avut ce face în min. 31, când Ueda l-a învins cu un şut din marginea careului.

Japonezii au controlat jocul şi nu le-au lăsat nicio şansă „Vulturilor din Cartagina”, care veneau după un dezastru cu Suedia (1-5).

Tanaka (48) a şutat din afara careului, puţin alături de poartă.

Junya Ito (69) a rămas singur cu portarul după o combinaţie cu Ueda şi a făcut 3-0.

Ueda, atacantul lui Feyenoord şi golgheterul din Eredivisie, a închis tabela (83), cu o lovitură de cap perfect plasată la centrarea lui Sano.

Ayase Ueda a marcat al 18-lea său gol pentru naţionala Japoniei. În cele 12 meciuri în care a marcat, Japonia nu a pierdut niciodată, având 11 victorii şi un egal.

Japonia, care remizase cu Olanda (2-2), în prima sa partidă, va întâlni Suedia pe 26 iunie, în ultimul meci din grupă.

Tunisia, virtual eliminată din competiţie, va întâlni Olanda, tot pe 26 iunie.

Pentru Istvan Kovacs a fost primul meci arbitrat la o Cupă Mondială, după ce la ediţia din 2022, în Qatar, a fost delegat ca al patrulea oficial la opt partide.

Odată cu această delegare, Istvan Kovacs devine primul arbitru român, de la Ioan Igna în 1986, care conduce o partidă la Cupa Mondială. În urmă cu patru decenii, Igna a arbitrat meciurile RFG - Scoţia, în faza grupelor, şi Brazilia - Franţa, în sferturile de finală.

Istvan Kovacs (41 ani) a arbitrat finalele tuturor celor trei competiţii UEFA intercluburi, Europa Conference League (2022), Europa League (2025) şi Liga Campionilor (2025).

Pentru a marca ocazia, FIFA a creat un tricou special pentru arbitri şi o insignă Meciul 1.000 pe mâneca stângă.

Editor : Ș.R.