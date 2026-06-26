CM 2026. Japonia și Suedia au încheiat ultimul meci din grupa F la egalitate. Adversar de top pentru japonezi în 16-imi

Japonia a încheiat pe locul al doilea grupa F, după 1-1 cu Suedia. Ambele echipe s-au calificat, astfel, în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. Suedezii încă așteaptă rezultatul celorlalte meciuri pentru a-și afla adversara din 16-imi, în timp ce japonezii vor da peste Brazilia.

Într-un meci disputat pe AT&T Stadium în Texas, privit de 70.137 de spectatori, Japonia și Suedia au încheiat la egalitate, 1-1.

Japonia a deschis scorul în minutul 56 prin Daizen Maeda (atacantul echipei Celtic), dar la scurt timp, în minutul 62, Anthony Elanga (Newcastle) a egalat.

Acest rezultat, alături de cel înregistrat de Țările de Jos (3-1 împotriva Tunisiei) a încheiat calculele grupei F.

Astfel, Japonia a terminat pe al doilea loc al grupei, cu 5 puncte, în timp ce Suedia pe locul al treilea, cu 4 puncte.

Cu cele patru puncte obținute după remiza cu Japonia, înfrângerea cu Țările de Jos (1-5) și victoria cu Tunisia (5-1), Suedia este sigură de calificarea mai departe de pe locul al treilea din grupă.

Pentru Japonia, calificarea directă de pe locul al doilea duce la un duel cu Brazilia în 16-imile competiției, programat pe 29 iunie.

Editor : M.G.