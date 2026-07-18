CM 2026: Joan Capdevila îi cere ajutorul lui Donald Trump pentru a ajunge la finala Cupei Mondiale, după ce i-a fost refuzată viza

Fostul internațional spaniol Joan Capdevila i-a cerut ajutorul președintelui american Donald Trump după ce, potrivit afirmațiilor sale, cererea sa de autorizare electronică de călătorie (ESTA) pentru intrarea în Statele Unite a fost respinsă, situație care îl împiedică să asiste la finala Cupei Mondiale de duminică.

Capdevila, în vârstă de 48 de ani, a făcut parte din naționala Spaniei care a învins Olanda și a câștigat finala Cupei Mondiale din 2010. Fostul fundaș spera să se reîntâlnească cu foștii săi colegi de echipă și să asiste la a doua finală de Cupă Mondială din istoria Spaniei, în care selecționata iberică va întâlni Argentina, duminică, pe MetLife Stadium.

„AM NEVOIE DE AJUTOR, @realDonaldTrump!”, a scris Capdevila pe platforma X, vineri. „Tocmai mi-au spus că nu pot merge la finală împreună cu copiii mei pentru că cererea mea ESTA a fost respinsă”, a adăugat el.

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Fostul fundaș al echipelor Villarreal și Deportivo La Coruña a continuat: „Mă poate ajuta cineva? Nu aveți idee cât de entuziasmat eram să fiu acolo alături de toți colegii mei din echipa din 2010 și de actuala selecționată, pentru a-i susține. Nu-mi vine să cred că nu mă lasă să intru în SUA și că voi rata un asemenea moment alături de copiii mei, care iubesc atât de mult fotbalul. Dacă cineva știe cum se poate rezolva această situație, îi voi fi recunoscător toată viața.”

Capdevila i-a cerut ajutor și secretarului de stat american Marco Rubio, etichetând totodată în mesajul său și Ministerul Sportului din Spania.

Într-un interviu acordat postului de radio spaniol COPE, fostul internațional a declarat că bănuiește că i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite din cauza participării, în 2016, la un meci demonstrativ disputat în Iran, scrie BBC.

Campionul european din 2008 a făcut parte atunci dintr-o echipă de legende din La Liga care a înfruntat o selecționată formată din foști jucători iranieni, într-un meci disputat la Teheran.

Capdevila nu este prima persoană cunoscută căreia i-a fost refuzată intrarea în Statele Unite înaintea Cupei Mondiale. Luna trecută, arbitrul somalez Omar Artan a fost exclus de la turneu după ce autoritățile americane i-au refuzat accesul în țară.

Oficialii americani au declarat că arbitrul african al anului 2025 a fost oprit la sosirea pe Aeroportul Internațional din Miami, pe 8 iunie, din cauza „asocierii cu persoane suspectate că fac parte din organizații teroriste”.

Finala de duminică, găzduită de MetLife Stadium, va fi prima finală de Cupă Mondială disputată între campioana Europei, Spania, și câștigătoarea Copa America, Argentina.

Spania și-a asigurat calificarea în a doua finală mondială din istorie după victoria cu 2-0 în fața Franței, la Dallas, în timp ce Argentina, campioana en titre și deținătoare a trei titluri mondiale, a ajuns în a doua finală consecutivă după ce a învins Anglia cu 2-1, revenind pe finalul partidei.

Editor : M.I.