Jucătorul echipe Spaniei, Lamine Yamal, a participat la antrenamentul de vineri, cu două zile înainte de finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei (duminică, ora 22:00).

Jucătorul, care joi fusese menajat şi purta un bandaj impunător la coapsa stângă, ca urmare a loviturii cu piciorul primite de la Lucas Digne, a participat (cel puţin parţial) la antrenamentul de vineri de la East Hanover, la 50 km vest de New York.

Deşi antrenamentul s-a desfăşurat în întregime cu uşile închise, Federaţia a publicat imagini în care se vedea vedeta participând la clasicele exerciţii cu mingea de la începutul antrenamentului, spre deosebire de ziua precedentă, când rămăsese pe un covor de gimnastică alături de Pedro Porro, care suferise o accidentare la muşchii ischiogambieri în meciul împotriva echipei Franţei.

Un semn că veştile erau liniştitoare a fost faptul că jucătorul de la Barça şi-a permis cu o zi înainte o mică escapadă în Manhattan împreună cu partenera sa Ines Garcia.

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Finala Cupei Mondiale dintre Spania şi Argentina are loc duminică, de la ora 22.00.

Editor : B.E.