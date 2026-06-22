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CM 2026. Lionel Messi, cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal

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Lionel Messi
Foto: Profimedia
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Părea inevitabil, iar acum este oficial: Lionel Messi a devenit luni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Atacantul argentinian are acum 17 goluri în şase participări la Cupa Mondială. El îl depăşeşte astfel pe Miroslav Klose, care deţinea recordul din 2014 cu un total de 16 goluri, relatează L'Equipe.

În meciul împotriva Austriei, Messi a marcat golul care i-a permis să stabilească acest record, după ce realizase deja o triplă în primul său meci, împotriva Algeriei (3-0). La aproape 39 de ani (îşi va sărbători ziua de naştere miercuri), campionul mondial din 2022 se apropie şi mai mult de statutul de legendă, notează News.ro.

Fostul jucător al Barcelonei a marcat primul său gol la Cupa Mondială la vârsta de 18 ani şi 357 de zile, în 16 iunie 2006, în victoria Argentinei împotriva Serbiei şi Muntenegrului (6-0). Cel mai bun bilanţ al său într-o singură ediţie datează din 2022, în Qatar, cu 7 goluri.

Editor : B.E.

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