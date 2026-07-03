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CM 2026. Luca Zidane pleacă acasă: Elveţia a învins Algeria şi s-a calificat în optimi. Cu cine urmează să joace

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Luca Zidane
Luca Zidane a primit două goluri de la elvețieni. Foto: Profimedia
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Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Algeriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Gruparea condusă de Murat Yakin a început excelent partida, iar Breel Donald Embolo a reușit să deschidă scorul încă din minutul 10, după o fază de senzație realizată de Johan Manzambi, informează DigiSport.

Elveția a început la fel de bine și cea de-a doua repriză și a făcut 2-0 încă din minutul 46, după ce Dan Ndoye l-a învins pe Luca Zidane cu un șut de la marginea careului.

Algeria a alergat după o posibilă revenire, însă niciun șut nu a putut să-l învingă pe Gregor Kobel, iar Elveția a obținut calificarea în optimile Cupei Mondiale.

În următoarea fază a competiției, Elveția se va lupta cu câștigătoarea duelului Columbia – Ghana, meci care va avea loc mâine dimineață.

Editor : Sebastian Eduard

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