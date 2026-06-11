CM 2026: Marco Rubio va reprezenta administrația Trump la meciul de deschidere al Cupei Mondiale dintre SUA și Paraguay

Secretarul de stat american Marco Rubio va participa vineri, la Los Angeles, la meciul de deschidere al Cupei Mondiale FIFA din Statele Unite, dintre SUA şi Paraguay, a anunţat miercuri Departamentul de Stat.

Pe lângă Rubio, delegaţia îi va include pe secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, şi pe secretarul pentru securitate internă, Markwayne Mullin.

Cupa Mondială „marchează un punct de cotitură pentru administraţia Trump, demonstrând leadershipul şi ospitalitatea americană unui public global, în timp ce ţara îşi sărbătoreşte cea de-a 250-a aniversare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat.

Statele Unite vor înfrunta Paraguay vineri, în primul meci al Cupei Mondiale pe tărâm american. În marja acestui meci, secretarul de stat american va avea o întâlnire bilaterală cu preşedintele paraguayan Santiago Peña, un aliat apropiat al Washingtonului. Turcia, Australia, Paraguay şi Statele Unite se află în Grupa D pentru Cupa Mondială din 2026.

Donald Trump şi-a anunţat miercuri intenţia de a participa la Cupa Mondială. „Mă duc, mă duc”, a răspuns el în Biroul Oval unui jurnalist AFP care l-a întrebat dacă intenţionează să participe la unul sau mai multe meciuri, fără a oferi mai multe detalii.

Evenimentul este marcat de tensiuni legate de politicile stricte anti-imigraţie ale Statelor Unite, dintre care Marco Rubio este unul dintre arhitecţi. Această ultimă evoluţie provoacă îngrijorare în rândul multor fani care doresc să călătorească în Statele Unite, dar se tem să se confrunte cu controale dure din partea poliţiei americane de imigraţie (ICE).

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Editor : M.I.